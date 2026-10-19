Fórmula 1 GP de Singapur
Reportan que habrá un documental sobre el histórico duelo entre Hamilton y Alonso en la F1 2007
Un excomentarista español de F1 asegura que la BBC está trabajando en un documental sobre la recordada rivalidad entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso en McLaren en 2007
Alex Harrington
Publicado: 19 oct 2026, 12:23
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Lewis Hamilton, McLaren, Fernando Alonso, McLaren
Foto de: Timothy A. Clary / AFP via Getty Images
Según el excomentarista español de F1 Antonio Lobato, la BBC está preparando un documental sobre la caótica temporada 2007 que compartieron Lewis Hamilton y Fernando Alonso en McLaren.
Lobato, que es codirector del sitio web español SoyMotor.com, habló del supuesto proyecto en el canal de Twitch del medio recientemente. Cabe señalar que la BBC aún no ha confirmado el documental.
"Definitivamente se va a contar. La pregunta es... ¿qué se va a contar? Porque sé que la BBC está preparando un documental", dijo.
Lobato fue la voz de la cobertura de la F1 en España durante las mejores temporadas de Alonso, cuando peleó por sus dos títulos con Renault en 2005 y 2006, y durante su año con McLaren en 2007.
"Me invitaron a participar y rechacé la invitación", dijo sobre el documental. "No quiero meterme en esas historias. Sé lo que viví, sé lo que pasó, quizá desde mi punto de vista, que también puede estar un poco distorsionado, y cuando salga el documental me gustaría verlo".
Agregó que otros periodistas que cubrieron aquella temporada participarán.
"Sé que hay otros colegas periodistas que estuvieron allí ese año que lo van a hacer, que van a estar y contarán parte de lo que pasó. Veremos cómo lo tratan, cómo está hecho y cómo se cuenta esa historia".
Una temporada como ninguna otra
La temporada 2007 sigue siendo una de las más dramáticas en la historia del campeonato. Alonso llegó a McLaren como bicampeón vigente, y Hamilton debutó junto a él con la esperanza de empezar con el pie derecho.
La tensión creció a medida que avanzó la temporada y finalmente terminó por estallar, con ambos igualados en 109 puntos al final del año, uno por detrás de Kimi Raikkonen, quien ganó el campeonato. McLaren también fue excluido del campeonato de constructores por el Spygate, y Alonso se marchó al final de la temporada para regresar a Renault.
Casi 20 años después, ambos pilotos siguen compitiendo. Hamilton es tercero en el campeonato de pilotos de 2026 con Ferrari, con 229 puntos. Alonso, ahora en Aston Martin y con dificultades, tiene siete puntos.
Ambos estarán en la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que se disputa del 23 al 25 de octubre.
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