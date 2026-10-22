Fórmula 1 GP de Brasil

Un día como hoy: Fernando Alonso gana el título mundial, Michael Schumacher se retira de la F1

Hace 20 años, Alonso consiguió su segundo título de F1 mientras Schumacher se despedía del campeonato mundial

Benjamin Vinel

Publicado: 22 oct 2026, 19:28

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El 22 de octubre de 2006, Fernando Alonso le ganó el título mundial a Michael Schumacher en el Gran Premio de Brasil, mientras el siete veces campeón se retiraba de la Fórmula 1.

En realidad, había pocas dudas de que Alonso iba a asegurar una segunda corona aquel día. La rotura de motor y el abandono de Schumacher cuando lideraba la carrera de Suzuka habían convertido una posible ventaja de dos puntos en una desventaja de 10, lo que significaba que el piloto de Ferrari necesitaba ganar y que su rival no sumara en Interlagos.

Ese intento se complicó cuando Schumacher sufrió un problema de presión de combustible en la Q3, que lo dejó 10.º en la parrilla, con Alonso cuarto.

"No sé qué podemos hacer”, dijo el alemán después de la clasificación. "No sé cómo se desarrollará la carrera. Es difícil predecir algo, pero lo intentaré al máximo. Es mucho más difícil largar desde el 10.º lugar, pero por supuesto que lo intentaré”.

"No olvidemos que, en el pasado, Michael ha logrado ganar carreras largando incluso desde más atrás en la parrilla”, agregó el director técnico de Ferrari, Ross Brawn.

Aquella afirmación no era precisa: en las 248 carreras anteriores, Schumacher solo había ganado desde fuera del top 10 una vez, pero el piloto de Ferrari demostró exactamente por qué Brawn la hizo.

Saltó del 10.º al séptimo lugar en la primera vuelta, luego superó a su excompañero Rubens Barrichello y adelantó a Giancarlo Fisichella por fuera para quedar quinto en la vuelta ocho, lo que significaba que ya estaba justo detrás de su rival por el título, pero el más mínimo toque con el Renault le provocó un pinchazo en el neumático trasero izquierdo.

Michael Schumacher, Ferrari

Photo by: Orlando Kissner / AFP via Getty Images

Schumacher se encontró 20.º, a 69 segundos de su compañero Felipe Massa, líder de la carrera, mientras que su desventaja con Alonso era exactamente de un minuto. Para la vuelta 27, había alcanzado la parte trasera del pelotón y adelantó sucesivamente a Tiago Monteiro, Robert Doornbos, Nick Heidfeld y Robert Kubica, además de hacer undercut a otros rivales y beneficiarse de abandonos, para encontrarse quinto antes de su segunda parada en boxes.

Tras volver a la pista en séptimo lugar, Schumacher superó otra vez a Barrichello y presionó a Fisichella hasta llevarlo a bloquear en la curva 1 para quedarse con el quinto puesto en la vuelta 63. La dominante actuación de Massa en casa significaba que seguía 33 segundos por delante, pero Alonso, segundo, estaba a solo ocho segundos del Ferrari que venía remontando.

A Schumacher no le alcanzaron las vueltas para lograr un podio, pero aun así ejecutó una maniobra precisa sobre el McLaren de Kimi Raikkonen en la antepenúltima vuelta para tomar la cuarta posición, mientras Alonso aseguraba el campeonato.

Fernando Alonso, Renault, Michael Schumacher, Ferrari

Photo by: Vanderlei Almeida/ AFP via Getty Images

"La carrera fue caótica, creo que esa es la palabra correcta”, dijo Schumacher. "Realmente teníamos un coche magnífico hoy; por velocidad pura podríamos haber doblado a todos. Así que tengo que decir que fue el final perfecto de la temporada en términos de rendimiento del coche, pero para mí no salió bien”.

Alonso celebró una "forma fantástica” de concluir su etapa en Renault, al que describió como "mi familia en la Fórmula 1”, antes de su esperado paso a McLaren para 2007.

"Tendré estos recuerdos con ellos toda mi vida, y terminar la última carrera así es algo con lo que nunca soñás, ni siquiera intentás soñar, porque siempre es más de lo que esperabas”, comentó.

Fernando Alonso, Renault

Photo by: Charles Coates / LAT Images via Getty Images

Con ese camino profesional, el español soñaba con emular a Ayrton Senna. "Unirme a McLaren y nunca correr con Ferrari me recuerda mucho a Senna”, dijo al canal de televisión Telecinco. "Él ganó tres títulos, y para mí, retirarme con tres y conseguir lo que él consiguió sería el objetivo de mi carrera”. Veinte años después, Alonso sigue persiguiendo esa tercera corona en la F1.

Mientras tanto, Schumacher repasaba su brillante carrera, un mes después de anunciar su retiro en Monza.

Con Ferrari fichando a Raikkonen para 2007, la continuidad de Schumacher habría llegado a costa del joven Massa, por lo que decidió no hacerlo. Pero, ¿había alguna posibilidad de que pudiera regresar en el futuro?

"La Fórmula 1 está cambiando constantemente”, respondió el piloto de 37 años. "La tecnología, los motores, las reglas, los circuitos. Una vez que estás fuera, estás fuera”.

Michael Schumacher, Ferrari

Photo by: Orlando Kissner / AFP via Getty Images

Al final, la atracción de la competencia resultó demasiado fuerte y Schumacher regresó para un período de tres años en Mercedes de 2010 a 2012, durante el cual tuvo dificultades para igualar a su compañero Nico Rosberg y consiguió un solo podio, además de marcar el mejor tiempo en clasificación en su última participación en Mónaco.

Pero en el entorno de Schumacher, una de las sensaciones principales cuando se retiró por primera vez también fue de alivio.

Cuando la cadena alemana RTL le preguntó qué la hacía feliz, su esposa, Corinna Schumacher, respondió: "Que todos vamos a volver a casa sanos, que no pasó nada en todos estos años y que salimos de esto con solo una pierna rota”.

Lamentablemente, aunque el siete veces campeón del mundo salió ileso de su carrera deportiva, sufrió lesiones graves en un accidente de esquí en diciembre de 2013. Ahora con 55 años, no se lo ha visto en público desde entonces.

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