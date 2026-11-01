Fórmula 1 GP de México

Alonso: "La frustración está más allá de la imaginación" tras su eliminación en Q1 en México

El piloto de Aston Martin parecía bien encaminado hacia la Q2 hasta que un problema en la unidad de potencia provocó un abandono prematuro en la Q1

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 1 nov 2026, 13:28

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Fernando Alonso afirmó que su “frustración está más allá de la imaginación” después de que un problema en la unidad de potencia provocara un final prematuro de su clasificación para el Gran Premio de México de Fórmula 1.

El piloto de Aston Martin fue 18º con solo una vuelta rápida cuando su AMR26 se detuvo en la sección del estadio del Autodromo Hermanos Rodriguez a falta de 11 minutos para el final de la Q1.

Fue un momento desgarrador para el bicampeón, que era el más rápido de 11 pilotos en ese momento, antes de caer finalmente a la zona de eliminación y quedar a 0.387s de la Q2.

“Grandes problemas con las temperaturas para todos”, dijo Alonso. “Así que, cuando sales desde atrás, no hay forma de que puedas seguir a los coches de cerca ni nada parecido.

“No hay mucho que podamos hacer. Creo que perdimos una gran oportunidad. Así que, sí, la frustración está más allá de la imaginación. Pero esta es la historia del año”.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

A Alonso se le negó así un tercer pase a la Q2 en cinco rondas, tras haber disfrutado de una mejora de forma desde las actualizaciones de Aston Martin para Budapest y Zandvoort a ambos lados del parón veraniego.

Así que, cuando se le preguntó si incluso la Q3 podría haber sido posible en México, Alonso, cuyo compañero de equipo Lance Stroll clasificó 20º, dijo: “Probablemente difícil.

“Éramos P12, P13, P11, así que estábamos en la ventana. Si hacíamos una buena vuelta, quizá era posible, pero creo que eso probablemente era demasiado optimista. Quizá P13, P12 era nuestra posición hoy”.

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