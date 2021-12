Un enojado Alonso pide sanciones tras la clasificación

Después de unos entrenamientos libres que habían dejado unas muy buenas sensaciones en el equipo Alpine, Fernando Alonso se dirigía a la última clasificación de la temporada con el claro objetivo de llegar a la Q3 para poder cerrar la temporada mañana con una buena cosecha de puntos.

Después de una buena primera ronda de clasificación, el piloto asturiano se vio al límite al final de la Q2 y tuvo que arriesgarlo todo a su último intento, pero lo que ni él ni el equipo francés esperaban era que Daniel Ricciardo, uno de sus principales rivales para pasar el corte, perjudicase su vuelta final en la última curva.

Viendo que se había quedado fuera de la Q3 en decimoprimera posición y a solo 12 milésimas del piloto australiano de McLaren, Alonso mostraba su descontento con varios gestos en dirección a Daniel Ricciardo, quien cruzaba la línea de meta justo por delante de él.

De esta manera, Fernando Alonso mañana será el primer piloto en escoger los neumáticos con los que hará la salida, por lo que si además consigue ganar una o dos posiciones con todas las investigaciones que han quedado pendientes tras la clasificación, será uno de los pilotos favoritos para acabar en las mejores posiciones de la zona de puntos.

Nada más bajarse de su monoplaza, Alonso reconoció su enojo con Ricciardo: "Cuando te quedas fuera por doce milésimas duele un poco, porque la vuelta era buena y hasta esa última curva venía mejorando y te quedas sin una Q3 que creo que merecíamos".

"Supongo que habrá alguna penalización esta noche, también ha habido un par de coches en la última curva muy lentos y han creado un atasco. Por lo que si conseguimos salir novenos, con neumáticos nuevos y libre elección, seguramente sea una buena carrera", añadió el de Alpine.

Centrándose más en la carrera del mañana en el Gran Premio de Abu Dhabi, Alonso reconoció que no tiene ninguna preferencia en cuanto a los neumáticos y se mostró positivo en referencia a las posibilidades que tiene de acabar la temporada sumando una buena cantidad de puntos.

"A nosotros el blando no nos fue mal cuando hicimos la simulación, pero creo que sea cual sea el neumático que pongamos no vamos a sufrir demasiado, tenemos un coche que los cuida bien, así que en ese sentido no estoy preocupado".

"En carrera normalmente sufrimos un poco más con el sistema eléctrico, pero aquí suele ser difícil adelantar, así que después de la primera o segunda vuelta las posiciones van a estar un poco ya definidas", concluyó el piloto español.

Fernando Alonso durante el GP de Abu Dhabi de F1 2021: