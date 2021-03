Alonso: "El campeón tiene 36 años, no le saco 20"

Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 en esta temporada 2021, y en la sesión del viernes del GP de Bahréin tendrá su primera aparición en unos entrenamientos libres desde diciembre de 2018.

Antes, este jueves, acudió a la rueda de prensa de la FIA junto a su compañero Esteban Ocon, como marca el protocolo. Pero, en la pequeñísima cantidad de preguntas que le hicieron al francés, quedó claro que Alonso se lleva todos los focos.

Repasando los test de pretemporada en los que pudo dar más de 200 vueltas, el bicampeón resumió: "Creo que fue bueno estar en el coche y con más gente en la pista. Hice un par de test el año pasado con un coche de 2018, pero obviamente estaba solo en la pista. Fue bueno tener ese pequeño campo competitivo a mi alrededor. Fue una pretemporada normal pero más corta de lo habitual y muy intensa, porque creo que el equipo necesitaba algunas respuestas de esos tres días y tratamos de ayudar todo lo que pudimos".

Con solo tres días de pruebas, Alonso admite que no está del todo preparado, aunque cree que le ocurrirá lo mismo a más pilotos, y eso no le frena. "Siempre lleva tiempo volver al ritmo y todavía no estoy al 100% al día. Supongo que es lo mismo para mucha gente y para muchos pilotos que han cambiado de equipo y algunos tienen que adaptarse un poco a la nueva normativa aerodinámica, a los neumáticos".

"Siempre te sentirás más cómodo después de cinco, seis o cuatro carreras, así que para mí no es diferente. Estoy contento con donde estamos ahora, pero creo que en un par de carreras me sentiré más cómodo incluso en el cockpit y en el asiento, en el que todavía estamos haciendo pequeñas modificaciones para tener una mejor posición".

Después de que el miércoles generara cierto revuelo con una respuesta contundente a la pregunta de si, a sus 39 años, se ve al nivel de los campeones de la parrilla actual, en Bahréin quisieron saber cómo se aseguró de volver tan bien como estaba cuando se fue.

"No hay garantías, solo tienes tu propia confianza para tratar de dar lo que el equipo espera de ti, pero no hay garantías de estar como en 2018, aunque espero que sí".

"Creo que cuando decidí volver traté de concentrarme en la preparación, no solo físicamente sino también técnicamente estando con el equipo para la segunda mitad de la temporada y tratando de estar al día en el lenguaje de la F1, que es un poco más técnico que en otras categorías".

Aunque el objetivo es rendir al máximo y prepararse para un 2022 donde se espera que las nuevas reglas presenten una buena oportunidad, Alonso declaró que no es el momento de ponerse metas.

"No tengo un objetivo claro sobre lo que quiero lograr con este regreso, un objetivo en términos de resultados. Lo que quiero hacer es ponerme a prueba e intentar ayudar al equipo en este momento importante de esta transición de Renault a Alpine y en el gran futuro que tiene este equipo para los próximos años y el nuevo conjunto de reglas".

"Estoy aquí para ayudar a la escudería con la experiencia y el conocimiento que pueda haber acumulado a lo largo de los años y tratar de generar impulso en Alpine. A todos nos encanta ganar, pero solo uno puede hacerlo el domingo y al final de año solo uno puede ser campeón. Sería feliz y lo consideraría un éxito si crecemos juntos, el equipo y yo, en los próximos años y nos convertimos en aspirantes más pronto que tarde".

El sueño máximo del tercer mundial está ahí, y aunque es evidente que a corto plazo no será posible (salvo milagro), Alonso niega haberse puesto un plazo para intentar alcanzar el tricampeonato.

"La Fórmula 1 y el deporte en general no son matemáticas exactas con las que puedes planificar las cosas con anticipación. Solo se trata de hacer que sea un viaje lo más divertido y placentero posible y trabajar duramente para lograr los resultados y hacer realidad esos sueños que tienes en tu cabeza. Para mí es lo mismo".

"Estoy tratando de hacer de esta vuelta una buena oportunidad y trataré de ganar carreras y ser lo más competitivo posible, pero no con un objetivo o un límite establecido. Hasta ahora lo estoy disfrutando. Sé que la pregunta siempre es sobre mi edad, pero estoy un poco sorprendido porque no soy tan mayor. El campeón del mundo que está dominando la categoría tiene 35 o 36 años y no es que yo le saque 20 años o algo así".

Por último, a Alonso le preguntaron por la marcha de Cyril Abiteboul, que era director de Renault cuando lo ficharon en 2020, pero el asturiano decidió no darle demasiada importancia: "Me sentí bien el año pasado con Cyril y me siento bien con la estructura que tenemos ahora. Creo que si el presidente hizo los cambios, había una razón detrás de esa decisión".

Disfruta de las mejores fotos de Fernando Alonso en los test de Bahréin

