Alonso cuestiona el límite de salarios cuando la F1 "nos pide más"

La F1 introdujo un tope presupuestario al comienzo de la temporada 2021, limitando primero el gasto de los equipos a 135 millones de euros al año. Esa cifra bajó a 135 millones de dólares para 2022 y se reducirá en otros cuatro millones y medio de euros el año que viene, aunque se están manteniendo conversaciones sobre el impacto de la inflación y el aumento de los costes de los vuelos.

Hay varias cosas que no se tienen en cuenta en esa cifra de presupuesto, incluidos los salarios de los pilotos, pero la Fórmula 1 se plantea también limitar lo que ganan los pilotos los próximos años.

El bicampeón del mundo Fernando Alonso dijo en el pasado GP de Mónaco que no creía que la F1 necesitara introducir un tope salarial, señalando el gran trabajo que hacen los pilotos para promocionar el campeonato.

"No creo que sea necesario", dijo el piloto de Alpine.

"Los pilotos siempre han estado al margen de ese tema, y creo que a los pilotos cada vez nos utilizan más para promocionar la Fórmula 1. Cada vez hacemos más eventos y estamos más en contacto con los aficionados".

"Ellos nos piden cada vez más y se benefician de ello. Así que deberíamos estar fuera de ese tope. Es muy complicado".

Carlos Sainz, Ferrari, speaks with Max Verstappen, Red Bull Racing, on the drivers parade bus Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Varios pilotos han cuestionado la viabilidad de un tope salarial, entre ellos Lewis Hamilton, que alegó dijo que podría perjudicar a las estrellas más jóvenes mientras además hay restricciones respecto a los derechos de imagen.

El director de Alfa Romeo F1, Frederic Vasseur, dijo en Mónaco que creía que un límite salarial para los pilotos y los altos cargos de los equipos sería "el próximo tema sobre la mesa", porque la categoría presiona para lograr una mayor sostenibilidad económica.

El plan propuesto para el límite salarial es el de 30 millones de dólares de salario entre los dos pilotos del equipo (unos 28 millones de euros). En caso de que se supere esta cifra, el dinero extra gastado en los salarios de los pilotos habría que reducirlo del límite presupuestario del equipo.

El límite de costes está de nuevo en el punto de mira, ya que varias escuderías presionan para que se aumente el límite de 140 millones de dólares (130 millones de euros) para esta temporada, debido a las presiones financieras causadas por la inflación y el aumento de los costes de los viajes, derivados del actual clima mundial tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Ferrari afirmó en Mónaco que no tenía ninguna posibilidad de no superar el límite de 140 millones de dólares esta temporada, por lo que es uno de los que pide aumentarlo. Pero otras escuderías no ven con buenos ojos ese asunto, sugiriendo que los equipos más grandes simplemente desarrollen menos sus coches para mantenerse por debajo del límite.