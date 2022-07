Un Alonso "confundido" pide claridad en las reglas de la F1

Tras el pasado Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1, el piloto asturiano se mostró muy convencido de haber terminado en cuarta posición, ya que pese a cruzar la bandera a cuadros en quinto puesto, esperaba una sanción de al menos cinco segundos para uno de los pilotos que consiguieron terminar justo por delante.

Luchando por el podio en las últimas vuelta de la carrera en Silverstone, Charles Leclerc se defendió lo mejor que pudo con unos neumáticos muy desgastados ante un Lewis Hamilton que acababa de montar blandos nuevos, realizando movimientos que no pasaron desapercibidos por Fernando Alonso, que estaba detrás de ambos.

Un fin de semana antes, el piloto español de Alpine había recibido una sanción de cinco segundos por cambiar de trayectoria en frenada durante una acción defensiva por proteger su posición del ataque de Valtteri Bottas, por lo que después de ver cómo Leclerc realizaba tres movimientos similares, Alonso confiaba en dar el salto a la cuarta posición tras la sanción al monegasco.

Sin embargo, dicha penalización no llegó y en el equipo francés tuvieron que conformarse con esa quinta plaza. Tan solo cuatro días después, en la previa del Gran Premio de Austria 2022, el ovetense se mostró contrariado por el hecho de que las acciones del piloto de Ferrari pasasen desapercibidas por los comisarios de la FIA.

"Estoy sorprendido, todos estamos sorprendidos. Creo que mañana trataremos este tema en la sesión informativa [de los pilotos con la FIA]".

"Sinceramente, vi la carrera el lunes y más que los movimientos en recta, vi la lucha entre Charles, Checo y Lewis, que obviamente fue fantástica para los aficionados. Pero a principios de este año no estaba permitido salirse de la pista, estaba muy claro, era blanco o negreo, pero ahora parece que de nuevo se permite ir por la escapatoria y luego seguir luchando".

"Así que esta es una dirección completamente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Así que creo que será muy, muy interesante aclarar y entender esto", añadió el #14.

No es la primera vez que Alonso cuestiona la labor de los comisarios de la FIA esta temporada, pero en esta ocasión, el piloto de Alpine cree que no hay debate, ya que las reglas están claras desde la primera carrera del curso en Bahrein.

"Obviamente, cuando estás al lado del otro, lo empujas y le fuerzas a salirse de la pista, siempre sabes lo que va a suceder, porque nos han dicho en repetidas ocasiones que lo único que estaba muy claro era que el límite lo marca la línea blanca".

"Otras decisiones de los comisarios pueden ser cambiantes, pero los límites de pista eran muy claros. Yo me salí en Miami en una curva y según ellos conseguí ventaja, y aunque devolví toda la ventaja [me sancionaron]. Pero en acciones como esta, claramente ganas ventaja, porque te sales y luego continúas en la pelea. Así que está claro. Y no hubo sanción. Estoy muy confundido".

Pese a los cambios en la cúpula del organismo rector de la Fórmula 1, que conllevo modificaciones importantes en Dirección de Carrera, parece que la inconsistencia de las sanciones sigue siendo un grave problema para la F1 actual y, por ello, el piloto más veterano de la parrilla, intentará aprovechar su autoridad para buscar una línea más clara de cara al resto del curso.