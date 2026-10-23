IndyCar
Alonso celebra la llegada de IndyCar a Barcelona, pero pide cautela con la expansión global
El bicampeón de F1 dice que los circuitos permanentes son cruciales para el automovilismo español, pero advierte que los viajes internacionales aumentarían significativamente los costos de IndyCar
Joey Barnes Ronald Vording
Publicado: 23 oct 2026, 14:45
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha recibido con agrado la decisión de la IndyCar de competir en Barcelona en 2027, aunque advierte a la serie estadounidense sobre los riesgos de extenderse demasiado a nivel internacional.
La IndyCar anunció este viernes que el campeonato de monoplazas más importante de Norteamérica viajará a España del 16 al 18 de julio de 2027 para disputar el Gran Premio de la IndyCar de Barcelona inaugural en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El acuerdo multianual, descrito durante la conferencia de prensa como un compromiso a 10 años, marca la primera carrera europea de la categoría desde 2007 y su primer evento fuera de Norteamérica desde 2013. Sirviendo como la pieza central de la Fase Dos del calendario 2027, también le otorga al barcelonés y cinco veces campeón de la IndyCar, Álex Palou, una carrera en casa.
En declaraciones previas a la cita de F1 de este fin de semana en el Circuito de Las Américas, el piloto de Aston Martin de 45 años y dos veces participante de las 500 Millas de Indianápolis elogió el papel de las instalaciones en el automovilismo español.
"Creo que va a ser bueno. Obviamente es un evento histórico para nuestro país y para Barcelona", dijo Alonso. "Ese es el beneficio de tener un circuito permanente: que tienes la oportunidad de hacer pruebas cualquier día del año, pero también de albergar carreras de todo tipo. La semana pasada hicieron la carrera del WEC (Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA), ahora la Indy, hacen MotoGP. Por eso, cuando comparamos los circuitos callejeros con los convencionales, esa es la mayor ventaja".
Alonso destacó el papel del Circuit de Barcelona-Catalunya como una instalación permanente que impulsa el desarrollo de pilotos en múltiples disciplinas.
"Por eso Barcelona es crucial para el deporte motor en España", afirmó Alonso. "No podemos sobrevivir sin Barcelona. Para las categorías inferiores, para la gente que va a probar sus autos por primera vez: FRECA, Fórmula 3, Moto3. Tienes que tener un circuito al que puedas ir. Con esto de la IndyCar tenemos otro ejemplo de lo afortunados que somos".
Sin embargo, al ser cuestionado sobre si este movimiento representa un paso inteligente hacia el crecimiento global de la IndyCar, Alonso señaló los costos asociados con los viajes internacionales de la Fórmula 1.
"Podría ser. La IndyCar es muy específica para el mercado de Estados Unidos", comentó Alonso. "Una de las cosas que más penalizan en la F1 a los pilotos y a los equipos es que los costos se elevan demasiado cuando viajas por todo el mundo. Así que tiene sus beneficios y sus desventajas.
"Creo que necesitan mantenerlo de alguna manera en Estados Unidos y tener una o dos carreras [fuera], pero no creo que sigan yendo a más lugares".
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