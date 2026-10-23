IndyCar

Alonso celebra la llegada de IndyCar a Barcelona, pero pide cautela con la expansión global

El bicampeón de F1 dice que los circuitos permanentes son cruciales para el automovilismo español, pero advierte que los viajes internacionales aumentarían significativamente los costos de IndyCar

Joey Barnes Ronald Vording

Publicado: 23 oct 2026, 14:45

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha recibido con agrado la decisión de la IndyCar de competir en Barcelona en 2027, aunque advierte a la serie estadounidense sobre los riesgos de extenderse demasiado a nivel internacional.

La IndyCar anunció este viernes que el campeonato de monoplazas más importante de Norteamérica viajará a España del 16 al 18 de julio de 2027 para disputar el Gran Premio de la IndyCar de Barcelona inaugural en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El acuerdo multianual, descrito durante la conferencia de prensa como un compromiso a 10 años, marca la primera carrera europea de la categoría desde 2007 y su primer evento fuera de Norteamérica desde 2013. Sirviendo como la pieza central de la Fase Dos del calendario 2027, también le otorga al barcelonés y cinco veces campeón de la IndyCar, Álex Palou, una carrera en casa.

En declaraciones previas a la cita de F1 de este fin de semana en el Circuito de Las Américas, el piloto de Aston Martin de 45 años y dos veces participante de las 500 Millas de Indianápolis elogió el papel de las instalaciones en el automovilismo español.

"Creo que va a ser bueno. Obviamente es un evento histórico para nuestro país y para Barcelona", dijo Alonso. "Ese es el beneficio de tener un circuito permanente: que tienes la oportunidad de hacer pruebas cualquier día del año, pero también de albergar carreras de todo tipo. La semana pasada hicieron la carrera del WEC (Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA), ahora la Indy, hacen MotoGP. Por eso, cuando comparamos los circuitos callejeros con los convencionales, esa es la mayor ventaja".

Alonso destacó el papel del Circuit de Barcelona-Catalunya como una instalación permanente que impulsa el desarrollo de pilotos en múltiples disciplinas.

"Por eso Barcelona es crucial para el deporte motor en España", afirmó Alonso. "No podemos sobrevivir sin Barcelona. Para las categorías inferiores, para la gente que va a probar sus autos por primera vez: FRECA, Fórmula 3, Moto3. Tienes que tener un circuito al que puedas ir. Con esto de la IndyCar tenemos otro ejemplo de lo afortunados que somos".

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si este movimiento representa un paso inteligente hacia el crecimiento global de la IndyCar, Alonso señaló los costos asociados con los viajes internacionales de la Fórmula 1.

"Podría ser. La IndyCar es muy específica para el mercado de Estados Unidos", comentó Alonso. "Una de las cosas que más penalizan en la F1 a los pilotos y a los equipos es que los costos se elevan demasiado cuando viajas por todo el mundo. Así que tiene sus beneficios y sus desventajas.

"Creo que necesitan mantenerlo de alguna manera en Estados Unidos y tener una o dos carreras [fuera], pero no creo que sigan yendo a más lugares".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Oficial: La IndyCar volverá a Europa con una carrera en Barcelona en 2027

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Joey Barnes





Oficial: La IndyCar volverá a Europa con una carrera en Barcelona en 2027



IndyCar



IndyCar 1 h



Oficial: La IndyCar volverá a Europa con una carrera en Barcelona en 2027





El líder de la Super Fórmula en Japón apunta a IndyCar e IMSA para 2027



IndyCar



IndyCar 3 h



El líder de la Super Fórmula en Japón apunta a IndyCar e IMSA para 2027





IndyCar está lista para dejar fuera Nashville y Washington en 2027; se avecina el anuncio de Barcelona



IndyCar



IndyCar 15 h



IndyCar está lista para dejar fuera Nashville y Washington en 2027; se avecina el anuncio de Barcelona

More from

Fernando Alonso





Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



18 h



Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027





Un día como hoy: Fernando Alonso gana el título mundial, Michael Schumacher se retira de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Brasil



19 h



Un día como hoy: Fernando Alonso gana el título mundial, Michael Schumacher se retira de la F1





Honda defiende su rotación de técnicos en F1 a pesar de las críticas por los resultados



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Honda defiende su rotación de técnicos en F1 a pesar de las críticas por los resultados

Últimas noticias





Alonso celebra la llegada de IndyCar a Barcelona, pero pide cautela con la expansión global



IndyCar



Indy IndyCar



Alonso celebra la llegada de IndyCar a Barcelona, pero pide cautela con la expansión global





Pilotos de MotoGP reclaman garantías para disputar el GP de Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



47 min



Pilotos de MotoGP reclaman garantías para disputar el GP de Qatar





Oficial: La IndyCar volverá a Europa con una carrera en Barcelona en 2027



IndyCar



Indy IndyCar 1 h



Oficial: La IndyCar volverá a Europa con una carrera en Barcelona en 2027





La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete