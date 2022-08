Las charlas de Alonso con Aston eran "un secreto a voces" en la F1

Fernando Alonso y Aston Martin sacudieron el mundo de la Fórmula 1 el lunes posterior al Gran Premio de Hungría al anunciar que el piloto español se unirá a la escudería de Silverstone en la temporada 2023.

Alonso llegará a Aston Martin con un acuerdo multianual como reemplazante de Sebastian Vettel, quien había anunciado su retiro para finales de este año el miércoles previo a la cita en Hungaroring, última antes del receso de verano de la máxima categoría.

La movida del bicampeón asturiano a Aston Martin tomó por sorpresa a Alpine, su actual equipo, y el jefe de la escudería, Otmar Szafnauer, dijo que esperaba que Alonso renovara para continuar con la organización de Enstone el año próximo.

Sin embargo, Gunther Steiner aseguró ahora que cuando Vettel comunicó su decisión de alejarse de la F1 al concluir el actual campeonato, se supo rápidamente que Alonso había entablado conversaciones con Aston Martin.

"Era un secreto a voces que Fernando estaba hablando con Aston Martin cuando Vettel se fue, y no me sorprendió tanto", explicó Steiner a RacingNews365.com.

Por otro lado, lo que sí tomó por sorpresa al jefe de Haas es la situación de Oscar Piastri, quien fue confirmado por Alpine como reemplazante de Alonso al día siguiente del anuncio de la salida del español, pero el propio joven australiano negó que fuera a correr con dicha escudería, mientras se lo vincula como posible piloto de McLaren.

"Piastri era visto como un 'piloto de Alpine' en mi opinión, ellos lo formaron, lo llevaron a este nivel y lo ayudaron, así que pensé que con seguridad estaría conduciendo allí en la F1 después de que Fernando se fuera. Creo que hay algo más detrás, pero no tengo detalles al respecto", dijo Steiner.

Steiner indicó también que Haas aún no conversó con Mick Schumacher sobre la continuidad del piloto alemán en la temporada 2023 de Fórmula 1.

"No sé realmente lo que ha hecho Mick, y no hemos hablado para el próximo año con Mick", dijo Steiner. "Él no ha hablado con nosotros y nosotros no hemos hablado con él, queremos ver qué pasa".

"Este asunto de Aston Martin ocurrió muy rápidamente y por eso nadie tuvo tiempo de pensar realmente en ello, pero hubo rumores de que él (Schumacher) podría sustituir a Vettel, pero eso desapareció bastante rápido. No nos fijamos en lo que hacían los demás", agregó.

Steiner indico que cualquier decisión respecto de Schumacher debe ser conversada también con Ferrari y espera que haya novedades una vez que terminen las carreras en Europa, siendo la última prevista este año la del Gran Premio de Italia el próximo 11 de septiembre.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!