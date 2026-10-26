Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alonso califica el talento de la parte trasera de la parrilla como "extremadamente baja"

Fernando Alonso cree que Alexander Albon le privó de posibles puntos en Austin y critica a toda la parte trasera de la parrilla

Norman Fischer Stuart Codling

Edited: 26 oct 2026, 1:04

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Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Creo que si el auto hubiera estado entero, hoy los puntos habrían sido una oportunidad muy real”, asegura Fernando Alonso. Pero debido a que su Aston Martin AMR26 no estaba en el estado que el español esperaba, el bicampeón mundial tuvo que conformarse con la posición 16 en la carrera de Fórmula 1 en Austin, por detrás de su compañero de equipo Lance Stroll.

La responsabilidad de esto recae, según Alonso, en el piloto de Williams Alexander Albon, con quien se tocó en la primera vuelta de la carrera. Albon colisionó con el Aston Martin en la curva 11, antes de la larga recta trasera, causándole daños de consideración.

“El auto está destruido, lo vi en el parque cerrado”, describe Alonso. “Falta la mitad del fondo plano. Sinceramente, no sé cómo pudimos seguir corriendo y cómo aún éramos medio competitivos”.

Asegura que perdió “medio segundo o más” por vuelta debido a los daños, motivo por el cual incluso llegó a pensar en abandonar la carrera. “En el lado izquierdo prácticamente no tenía nada de fondo plano. Probablemente algo se desprendió y perdí aún más piezas”, explica.

Alonso ya quería abandonar

Como el problema parecía empeorar con el paso del tiempo, Aston Martin llamó a Alonso a pits tras solo doce vueltas con el neumático medio en su segundo stint. “Ya no podía girar, así que paramos”, comenta.

“Estaba listo para apagar el motor. Pero luego montaron un nuevo alerón delantero y volví a salir. En las últimas 15 vueltas de la carrera, el auto giraba bastante bien hacia la derecha, pero hacia la izquierda ya no giraba en absoluto. Sin embargo, queríamos terminar la carrera y recolectar algunos datos”, señaló el español.

Al menos, Alonso logró cruzar la meta por delante de los Williams, algo que le pareció “bastante impresionante”. “Obviamente queda la duda de qué habría sido posible con un auto intacto”, dice, estimando que por ritmo propio el noveno o décimo puesto habrían sido alcanzables. “Incluso con medio auto estábamos en la doceava posición”, argumenta.

Sin embargo, las críticas hacia su rival no se hicieron esperar: “Cuando arrancas desde muy atrás, siempre existe ese riesgo”, admite Alonso, quien lanzó un duro dardo contra Albon: “La calidad de los pilotos en el último tercio de la parrilla es simplemente extremada baja, como vimos hoy con Alex”.

Así relata Albon la colisión

Poco después de la carrera, Albon aún no estaba al tanto de las duras palabras de su contrincante. “Siempre es divertido correr contra Fernando. Maneja duro, pero siempre limpio”, opinó el piloto de Williams. “Tal vez sintió que me pasé un poco de la raya, no lo sé... seguro me enteraré pronto”.

Sobre la maniobra en la primera vuelta, el tailandés explicó que al frenar para la curva 11 había otro vehículo por el exterior a la derecha, en este caso el piloto de Haas Esteban Ocon. “Y ese piloto solo le dejó a Fernando el espacio justo como si asumiera que solo había un auto por su interior. Pero yo estaba aún más adentro que Fernando. Debido a eso, todo se volvió extremadamente estrecho”.

Albon intentó esquivar la situación e irse por encima del bordillo, “pero no funcionó”, según el piloto de Williams, quien terminó impactando con Alonso. “Por eso supongo que sufrió daños. De lo que estoy seguro es de que yo los tuve: corrimos toda la carrera con un alerón roto”.

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Alonso: Williams se encargó de que no recortáramos distancia

En la fase final, ambos volvieron a encontrarse en pista cuando Albon, con neumáticos duros, intentó contener a los Aston Martin para que su compañero Carlos Sainz, con gomas blandas frescas, tuviera una oportunidad contra ellos. “Pero al final terminaron pasándonos”, dijo.

A fin de cuentas, solo se trataba de las posiciones 15, 16, 17 y 18, por lo que no había puntos en juego, los cuales a Alonso le habría gustado sumar. En el campeonato de constructores, Aston Martin y Williams luchan por la novena posición en las cinco carreras restantes, con Aston Martin necesitando remontar cinco puntos a su rival.

“Hoy podríamos haber sumado puntos y acercarnos en el mundial de constructores”, concluye Alonso. “Pero ellos se encargaron de que no tuviéramos absolutamente ninguna oportunidad”.

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