Alonso recuerda que el plan de Alpine es "a largo plazo"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 llega al GP de Portugal, tercera cita de la temporada 2021, tras haber sumado su primer punto tras el regreso a la parrilla dos años después de poner fin a su segunda aventura con McLaren.

Fernando Alonso terminó a medio segundo de su compañero, Esteban Ocon, tras un intenso GP de Emilia Romagna y el español reconoce que no sintió nada especial cuando le comunicaron que había acabado 10º a raíz de la sanción post-carrera a Kimi Raikkonen.

"Nada especial, para ser sincero. Contento de haber sumado un punto y ver los dos coches en el top 10, pero las sensaciones después de Imola fueron un poco malas porque no fue un fin de semana... no saqué el máximo del coche. No fue fácil, pero ahora toca pensar en lo que está por venir y prepararnos incluso más, en el simulador, en carrera y con más análisis", comentó el español este jueves en Portimao.

Respecto a dónde está Alpine actualmente en la parrilla de la F1 2021, Alonso tiene claro que el equipo de Enstone pertenece al llamado grupo medio, pero que si un fin de semana no sale perfecto, es fácil perder comba.

"Es la pregunta que todos quieren resolver ahora. Creo que el rendimiento del coche no está donde queríamos que estuviera. Para luchar por pasar a Q3 no tenemos margen ahora, hay un grupo muy apretado en mitad de tabla. Dos o tres décimas pueden ponerte 7º-8º o 14º-15º. Estamos en ese grupo y no tenemos margen en absoluto, por lo que si todo va bien, podemos luchar en la parte alta. Pero si algo va mal, caes para abajo rápidamente. Así va a ser todo el año", avisa el asturiano.

"Esta es una temporada, en cierto modo, para preparar 2022. Estamos trabajando en ello, pero también tenemos que competir cada dos semanas y hacerlo lo mejor que podamos con lo que tenemos. Es un reto, lo hemos aceptado y lo estamos disfrutando, pero tenemos que estar listos para aceptar los resultados con mentalidad positiva y confianza en que hay que mirar a largo plazo, no domingo a domingo".

Cuando se le preguntó que especificara dónde falta mejorar todavía y con qué no se encuentra 100% cómodo, Alonso apuntó: "En varias áreas del coche, creo. Saber exactamente dónde está el límite del coche es algo que lleva tiempo, porque puedes sentir que vas al 100%, pero hay que encontrar ese 101% y alcanzarlo. Estamos trabajando aún en varios aspectos de comodidad para mí en cuanto a sensaciones o con el volante y demás. Todos somos diferentes y necesitamos ajustar configuraciones del coche para adaptarlas a tu estilo de pilotaje o sensaciones. Aún estamos en esa fase. Va a costar unas carreras más, pero este fin de semana en Portimao intentaré estar cerca del 100%".

"No sé en qué zona de porcentaje estoy ahora mismo. Todos los que cambiamos de equipo estamos igual, aunque para mí quizás sea algo más porque cambié de categoría, no de equipo solamente. Tengo que trabajar más duro y preparar las cosas mejor antes de los fines de semana. Cambié de equipos y categorías muchas veces en mi trayectoria deportiva y nunca fue un problema; tampoco lo será esta vez y pronto estaré al 100%".

A Alonso también se le preguntó si cree que esta temporada es más complicado adaptarse a los cambios por cómo está la parrilla y la normativa 2021, pero el español no cree que haya gran diferencia y lanzó un mensaje.

"No creo que haya una gran diferencia este año. La mayor parte de la parrilla compitió aquí hace cinco meses, por lo que tendré que adaptarme rápidamente en los libres. Mónaco también será complicado porque tienes que coger las sensaciones al coche, el tamaño, el límite... Pero en Bahrein las cosas fueron bastante bien y en Imola no estuve contento, pero acabé a medio segundo de Esteban. No estoy preocupado en cuanto a rendimiento, pero me aseguraré de ser lo suficientemente competitivo para no defraudar a nadie", apuntilló.

Alonso se estrenará este fin de semana en Portimao dentro de una parrilla de Fórmula 1, ya que el español nunca ha competido en Portugal dentro del Gran Circo. Después de completar la vuelta caminando al Autodromo do Algarve, considera que las diferencias de elevación les complicarán la vida.

"Este circuito es bonito en cuanto a cómo cambia de elevación y cómo eso hará las cosas un poco más complejas que en un trazado plano. El año pasado, viéndolo desde casa, fue muy diferente por el asfalto nuevo y el bajo agarre, así que veremos este año qué condiciones nos encontramos en los libres. Creo que es uno de los mejores circuitos en cuanto a conducción, pero lograr sacar el máximo es una historia diferente", concluyó.

