Alonso: "No es sencillo adelantar en F1 pese a los cambios"

El nuevo reglamento técnico se creó con la intención de permitir a los pilotos rodar más cerca del monoplaza de delante, restando importancia a los elementos aerodinámicos, ya que ahora la mayor parte de la carga se genera con el suelo.

Esto provoca que los coches emitan menos aire sucio, por lo que se facilita estar a la estela de tu rival, y parece que la Fórmula 1 ha cumplido con el objetivo que se propuso, pues así lo aseguran varios nombres de la parrilla después de haber disputado el primer gran premio de 2022.

En la cita de Bahréin, pilotos de la talla de Lewis Hamilton pudieron comprobar por sí mismo si era verdad, ya que el británico estuvo probando en los test previos con Pierre Gasly si esto era así, y otro campeón mundial, ya en la carrera, Fernando Alonso, lo confirmó.

El de Alpine se enzarzó en una lucha por entrar en los puntos con su compañero, Esteban Ocon, además de con los AlphaTauri o Valtteri Bottas, y sugiere que es más sencillo seguirse, pero no adelantar.

El español dijo que aún se necesitará una diferencia de velocidad significativa para realizar la maniobra, algo que solo suele pasar cuando los monoplazas ruedan con neumáticos muy distintos en cuanto a longevidad.

"Seguir era más fácil. Ya en los test vimos que lo era con estos coches, pero adelantar todavía no es tan sencillo como parece en la televisión", advirtió el asturiano. "Creo que todos los adelantamientos que vimos se debían a que un coche tenía dos segundos más de ritmo con neumáticos más nuevos que otros".

"Me he encontrado monoplazas que eran dos segundos más veloces (que) y he adelantado en algunas curvas. También he tenido a coches que eran dos segundos más rápidos que yo y me han adelantado en dos o tres curvas", reveló Alonso.

El compañero del bicampeón, Ocon, cree que las reglas de la F1 de 2022 son "un paso en la dirección correcta", aunque también señaló que el efecto del rebufo y el DRS son menos potentes en esta nueva generación de monoplazas.

"El DRS es menos potente de lo que era, y el rebufo también. Pienso que se puede adelantar, se puede seguir mucho más de cerca que antes, y el coche se ve menos afectado cuando sigues a otro, así que eso va en la dirección correcta, pero continúa un poco (el aire sucio)", explicó el francés.

"Ha reducido bastante el rebufo, y creo que lo que hace que sea fácil adelantar en las maniobras que hemos visto es la diferencia de neumáticos", indicó Ocon.

Por su parte, el nuevo piloto de Mercedes, George Russell, dijo que en realidad no notó mucha diferencia por la capacidad de los coches de seguirse entre sí ni por las gomas Pirelli de 18 pulgadas.

"No lo sentí diferente desde dentro para ser sincero. No es peor seguirse, Bahrein siempre es difícil por la superficie, y los neumáticos no parecen ser una gran mejora respecto al año pasado, y todavía derrapamos bastante", afirmó el británico.

"Eso lo ha hecho aún más difícil con el aumento de 40 o 50 kilos en el peso del monoplaza, así que pilotar no es tan divertido", comentó Russell.

Otro inglés de la parrilla actual, Lando Norris, que sufrió con un McLaren lejos del rendimiento deseado, dijo que "esperaba más" de las nuevas normas: "Ha sido duro. No fue tan bien como pensaba, por lo que es un poco frustrante, esperaba un poco más".

"Cuando te acercas a alguien, sigues deslizando la parte trasera con facilidad, y pierdas la delantera, las gomas se sobrecalientan y vuelves al precipicio", expresó. "Diría que es un poco mejor, pero sigues perdiendo mucha carga aerodinámica, quizá no tanto como todo el mundo esperaba".