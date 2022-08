Alfa Romeo terminará su vínculo con Sauber a fin de 2023

La primera jornada del GP de Bélgica está teniendo tanto protagonismo fuera de pista como se espera dentro del asfalto. Esta mañana Audi hacía oficial el secreto a voces de su entrada en la F1 en 2026, pero en lugar de anunciar que se uniría a Sauber, como se espera, presentaron solo un proyecto como fabricante de motores de cara a las futuras reglas de unidades de potencia.

Actualmente Sauber opera desde 2018 el equipo Alfa Romeo, y pocas horas después de la llegada de Audi, el fabricante italiano anunció que solo prolongará su asociación con Sauber hasta finales de 2023, es decir, que Alfa Romeo se separará de los suizos al final del próximo año.

El comunicado dice así: "Alfa Romeo comunica que su asociación con Sauber Motorsport finalizará a finales de 2023".

"Alfa Romeo anunció su regreso a la F1 en 2017 con un plan a largo plazo, y en julio de 2022 anunció la decisión de continuar su asociación con Sauber también para 2023, dados los prometedores resultados de la primera mitad de la temporada, tanto en términos de rendimiento como de marketing y de una colaboración positiva con el equipo".

"Dado que el giro económico e industrial de la marca que habrá en 2022, Alfa Romeo ahora evaluará entre las muchas oportunidades que hay sobre la mesa y decidirá cuál será la mejor para sostener la estrategia a largo plazo y el posicionamiento de la marca".

El comunicado no aclara si la separación de Sauber supone que Alfa Romeo vaya a dejar la Fórmula 1, aunque parece claro que, dado que no pensaban en el largo plazo y que no apurarán con Sauber hasta 2025 (último año antes de la llegada de Audi), saldrán de la categoría.

Una opción sería pasar a dar nombre a otro equipo, siendo la opción más obvia Haas F1 Team, que también lleva motores Ferrari. Y más allá de la duda de qué hará Alfa Romeo a partir de 2023, está la cuestión de si en 2024 y 2025 Sauber volverá a dar nombre y colores a su equipo o si, cuando firmen con Audi, la firma de los aros adelantará su llegada (al menos en cuanto a colores y denominación) a la parrilla.

En declaraciones a Motorsport.com a principios de este año, el director ejecutivo de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, había dicho que la alianza con Sauber había sido un gran éxito para su empresa.

Y se mostró sereno sobre la llegada de Audi: "No cambiaremos el modelo de negocio de Alfa Romeo. Si un día alguien cambia, tomaremos la decisión que tengamos que tomar, pero ya está. Realmente, sin estrés. Tenemos muchos espacios para jugar. Cuando eres una marca como Alfa Romeo, con 112 años de historia, el mundo lo tienes abierto".

