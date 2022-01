Alfa Romeo subestimó el impacto de abandonar pronto el desarrollo 2021

La escuadra suiza fue una de las primeras en dar por terminada cualquier actualización de su coche del año pasado ya que centró sus recursos en la preparación de su diseño de 2022 para el nuevo reglamento.

Pero aunque espera que el trabajo para esta temporada dé sus frutos, Vasseur ha confesado que hubo algunos aspectos negativos por decidir no avanzar en el desarrollo del coche del año pasado que ellos no tenían contemplados.

"Tomamos muy pronto la dirección para 2022, a finales del 2020", dijo a Motorsport.com. "Y quizás subestimé el hecho de que teníamos 22 carreras que hacer con el mismo coche".

"En el aspecto psicológico, no es fácil. Cuando tienes actualizaciones en camino o en proyecto, siempre tienes una especie de, no de motivación, porque la motivación está ahí, pero sí de esperanza de que traigamos actualizaciones. Y ese no fue el caso".

Alfa Romeo acabó noveno en el campeonato de constructores el año pasado, ya que Williams lo superó, pero Vasseur tiene claro que el cambio de posición no se debió sólo al rendimiento.

"El rendimiento puro no fue malo", dijo. "Dimos un paso adelante en comparación con el año pasado".

"Si miramos la media de las clasificaciones, fuimos más rápidos que Williams, nuestro competidor directo. En las carreras, fuimos más rápidos que Williams. Terminamos algo así como 14 veces por delante de Williams en carrera".

"Pero luego, si echas un vistazo a la clasificación, perdimos las dos buenas oportunidades de la temporada, en Budapest y Spa".

"Creo que en Spa no hicimos un buen trabajo en la calificación, y por eso no sumamos puntos. En Budapest fue un poco más frustrante. Hicimos una muy buena clasificación, fue probablemente desde la perspectiva del equipo una de las mejores, ya que estábamos en la sexta fila o algo así, y nos vimos involucrados en el accidente de la curva 1".

"Hubiera sido mejor estar como Williams, 17º, 18º en la qualy. Pero así es como sucedió".

Sin embargo, a pesar de algunas frustraciones sobre lo ocurrido en 2021, Vasseur cree que la verdadera respuesta sobre si Alfa Romeo hizo o no lo correcto sólo se aclarará cuando comience la nueva temporada.

"Teníamos que tomar una decisión. ¿Teníamos interés en invertir mucho, no sólo dinero, sino tiempo y recursos, etc., en 2021? ¿Y cuál podría ser la expectativa, pasar de P9 a P8? Oponíamos todos nuestros recursos en el 2022 y ya lo veremos, porque creo que el potencial es mucho más amplio".

"Pero ya está hecho, hicimos la apuesta hace un año, ¡y ya veremos dentro de unos meses los resultados!"