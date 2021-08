Alfa Romeo: La situación de Bélgica se hubiera resuelto sin carrera

La escudería suiza fue una de las grandes perdedoras por la forma en que se otorgaron los medios puntos en el circuito de Spa-Francorchamps luego de que se decidieron dar dos vueltas completas detrás del coche de seguridad cuando la lluvia azotó a toda la pista.

Su principal rival en el campeonato de constructores, Williams, se llevó 10 unidades, con George Russell clasificado segundo y Nicholas Latifi noveno.

Esta doble puntuación significa que Williams ha aumentado su ventaja sobre Alfa Romeo en la clasificación a 17 puntos en cuanto a la copa de constructores, una distancia que probablemente no se reducirá en lo que queda de la campaña.

En un comunicado emitido el lunes, Alfa Romeo expresó su decepción por la forma en que la FIA se empeñó en que el evento pudiera ser clasificado oficialmente.

"La decisión de no correr en estas condiciones fue la correcta, en aras de proteger la seguridad de los pilotos, los comisarios y los propios espectadores", dijo Alfa Romeo.

"Sin embargo, la situación se habría resuelto de forma mucho más adecuada no teniendo en absoluto la 'carrera' que presenciamos ayer porque este resultado nos perjudica a todos, pero en particular perjudica a los aficionados al deporte, que no tuvieron el espectáculo que ellos vinieron a presenciar”.

“Esperamos que ayer se hayan aprendido las lecciones necesarias, lecciones que mejoren nuestra forma de actuar en el futuro y que pondrán a los fanáticos de nuestro deporte en la posición que se merecen”.

"Una vez más, nuestro genuino agradecimiento a todos los aficionados: ustedes fueron los que realmente brillaron ayer en Spa".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Las reglas por las cuales se decidió suspender la carrera y repartir los puntos a la mitad han sido criticadas por varios sectores, como Fernando Alonso, que lo calificó de "chocante", y Lewis Hamilton, que lo apuntó como una "farsa".

Se entiende que el director general de la F1, Stefano Domenicali, planea mantener conversaciones con los equipos y la FIA para discutir cambios en el reglamento para garantizar que no se repitan sucesos como éste en el futuro.

Las opciones podrían incluir la garantía de que los grandes premios sólo se clasifiquen después de que se hayan completado las vueltas de carrera apropiadas, o tener más planes de contingencia para correr en una fecha posterior si no pueden llevarse a cabo según lo programado.