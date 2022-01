Alfa Romeo sigue abierta a alinear a pilotos jóvenes de Ferrari

Alfa Romeo anunció en noviembre que competiría con una nueva pareja de pilotos en la temporada 2022 de la Fórmula 1 tras fichar al chino Guanyu Zhou, graduado de la Fórmula 2, como compañero de Valtteri Bottas, procedente de Mercedes.

Será la primera vez desde el inicio del acuerdo de motor existente entre el equipo y Ferrari en 2018 que no ha alineado a uno de los jóvenes pilotos de la marca italiana en la F1.

El actual piloto de Ferrari, Charles Leclerc, debutó con el equipo -entonces conocido como Sauber- en 2018. El asiento fue ocupado por Giovinazzi a partir de 2019 tras el ascenso de Leclerc a Ferrari.

El jefe del equipo Alfa Romeo, Vasseur, confirmó en julio que tendría libre elección sobre la alineación para 2022 después de asegurar la flexibilidad en las conversaciones con Ferrari sobre un nuevo acuerdo respecto a las unidades de potencia.

Pero Vasseur dejó claro al final de la temporada que Alfa Romeo seguía abierta a alinear un joven piloto de Ferrari en el futuro, dependiendo de la situación y las circunstancias.

"No es porque hayamos decidido optar por otra opción que no tengamos la posibilidad de trabajar con Ferrari de nuevo en el futuro", dijo Vasseur a Motorsport.com.

“Tenemos que analizar caso por caso porque la colaboración de pilotos no se puede planificar para los próximos 10 años y decir 'OK, los próximos 10 años, tendrás un novato'. Ferrari no necesita tener un piloto graduado en la F1 cada año porque también no tienen uno listo cada año”.

"Tenemos que trabajar caso por caso, y esto se entiende completamente con ambas partes".

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Además de Leclerc y Giovinazzi, varios jóvenes pilotos de Ferrari han pasado a la F1 con la escuadra Alfa Romeo en los últimos años.

El subcampeón de la F2 2020, Callum Ilott, fue piloto de pruebas y reserva de Alfa Romeo el año pasado, mientras que Mick Schumacher participó en una sesión de entrenamientos de F1 para el equipo antes de su graduación con Haas en 2021.

Ferrari anunció sus planes para la academia de pilotos para 2022 a principios de esta semana, confirmando que no tendría ningún piloto corriendo en la Fórmula 2 este año.

Robert Shwartzman pasará un año al margen trabajando como piloto de pruebas oficial de Ferrari, pero podría estar en línea para algunas apariciones en prácticas de la F1 bajo las nuevas reglas que requieren que el equipo entregue al menos dos sesiones por año de la primera práctica de los grandes premios a los jóvenes pilotos.