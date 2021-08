Alfa Romeo siente que puede ser tentador para un piloto top

Los actuales pilotos de Alfa Romeo, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, tienen contrato hasta el final de la presente temporada. Parece poco probable que el finlandés renueve para 2022, y el objetivo sería Valtteri Bottas, en caso de que no continúe en Mercedes.

Vasseur dijo previamente este año que el equipo no descartaba sustituir a Raikkonen y a Giovinazzi, pero insistió en que "todo está abierto".

Alfa Romeo renovó su relación con Sauber, que Vasseur calificó como una "asociación a largo plazo" que pone de manifiesto el deseo de la marca de triunfar en la F1.

"Creo que estamos en una buena posición porque somos ambiciosos", dijo Vasseur a Motorsport.com. "Estamos creciendo en términos de socios, patrocinadores y demás. La cartera está aumentando".

"La asociación con Alfa Romeo es sólida y a largo plazo. Ferrari está haciendo un buen trabajo, están mejorando también su parte... y nosotros estamos mejorando el chasis. Veo muchos brotes verdes y quiero ser muy positivo. Ahora tengo que hacer mi trabajo para poder convencerlos".

Vasseur cree que será importante ser sincero sobre las perspectivas de Alfa Romeo para las próximas temporadas con las posibles incorporaciones para evitar crear falsas expectativas, especialmente si viene un piloto de primer nivel.

"Si tienes un proyecto común y eres muy claro con ellos, entonces (dices) 'chicos, no quiero engañarlos, no podremos ganar en 2022, incluso en 2023, pero al menos queremos avanzar dos o tres puestos al año y queremos mejorar", dijo.

"Este mensaje caló en Kimi. Cuando Kimi llegó en 2019, había ganados dos carreras antes con Ferrari, ganó en Austin, y luego se unió, y en ese momento estábamos en la situación difícil. 2017 fue muy duro. Creo que entendió el reto y el proyecto".

"Tienes que ser muy claro y transparente con ellos: 'OK, chicos no podremos ganar, pero el objetivo si somos octavos es ser sextos y luego, cuartos'. (Es mejor) que decir 'OK, no se preocupen, ganaremos el año que viene'. Haciendo esto generas frustración".

Aunque el equipo aún no ha decidido su alineación para 2022, Vasseur señaló que Giovinazzi ha dado un paso adelante este año, especialmente en clasificación, pero dice que el italiano aún necesita mejorar en carrera.

"Antonio está haciendo un muy buen trabajo en la clasificación, mientras que Kimi está probablemente un poco en el lado opuesto. Y en carrera es lo contrario. Muy a menudo compensa la diferencia con Antonio en las primeras vueltas".

"Diría que hablando de Antonio, hizo una buena mejora en la clasificación. Ha entendido mucho mejor el rendimiento del coche. Si tiene que mejorar, probablemente sea en el planteamiento de la carrera, la gestión, la gestión de los neumáticos. Pero conoce perfectamente la situación".