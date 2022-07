Por qué la F1 no interesa a Alfa Romeo a largo plazo

Desde que se asoció por primera vez con el equipo Sauber en 2018, Alfa Romeo siempre se ha mantenido firme en que la continuidad de su relación se decidiría evaluándolo año a año.

A pesar de que el valor y el interés en torno a Alfa Romeo y la Fórmula 1 es mayor que nunca, y de que otros fabricantes están llamando a la puerta para entrar (Audi incluso con la propia Sauber), no hay indicios de que la marca italiana vaya a cambiar su plan.

El director general de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, afirma que, aunque la asociación está aportando un gran valor a la marca, se alegra de mantener cierto grado de flexibilidad.

"Decidiré sobre 2023 con nuestros compañeros en las próximas semanas", dijo a Motorsport.com. "La cuestión para nosotros no es planificar a cinco años vista".

"Estamos, creo, en este proyecto de 2023 y, como sabes, firmamos con nuestros compañeros una asociación muy clara, transparente y a largo plazo con evaluaciones anuales. Así que me siento totalmente cómodo en cualquier aspecto de esa evaluación".

"Cada año lo revisaremos, y decidiremos para el año siguiente. No formo parte de un compromiso a largo plazo sobre nada, tal vez de hacer cinco años".

"Así que, para ser claros, cualquier negociación sobre el motor, cualquier negociación y cualquier cosa en términos de nuestra asociación está dirigida por Fred Vasseur y Sauber, en el mejor interés de Sauber".

"El mejor interés de Alfa Romeo es lograr el retorno de la inversión cada año, y el progreso en términos de rendimiento cada año. Eso es todo. El resto está completamente, diría, separado".

Jean Philippe Imparato, CEO de Alfa Romeo Photo by: Jean Philippe Imparato

La postura de Imparato contrasta con la de otros fabricantes de automóviles, que están comprometidos con la F1 a largo plazo.

Pero el francés tampoco está acostumbrado a hacer las cosas de forma convencional, ya que representa al único fabricante de coches de la F1 que está contento (de hecho, encantado) de tener los derechos del nombre de un equipo en lugar de ser propietario de la propia escudería o de fabricar un motor.

"Creo que tengo el mejor retorno de inversión en la tierra", sonrió el director general. "Eso puede resultar sorprendente. Pero con nuestros colegas de Sauber hemos inventado un nuevo modelo de negocio en el que hay un doble gobierno entre nosotros".

El impulso de la Fórmula 1 hacia la neutralidad de carbono

Todos los fabricantes de automóviles se enfrentan a tiempos difíciles en medio del cambio a los coches eléctricos, que está resultando enormemente caro.

La F1, a pesar de haberse comprometido a llegar a la neutralidad en cuanto a las emisiones de carbono, está apostando por un futuro con un motor de combustión interna, aunque alimentado por combustible sostenible.

Sin embargo, Imparato no ve un choque de filosofías entre los coches eléctricos de carretera y los motores de cero emisiones en la F1, ya que cree que pueden convivir muy bien, así como que la categoría ganará mucho si es la pionera en cuanto a la postura de la neutralidad de carbono.

"El combustible, y el respeto al medio ambiente, están en el centro de la transformación de la Fórmula 1. Estoy convencido de ello", dijo.

"Después, no sé cuál será el ritmo, las razones, el evento, pero sé que están en ello, y están trabajando en ello".

"Así que cada vez que todo el mundo trabaja en algo que es positivo para la neutralidad del carbono, es una buena noticia para mí".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: DPPI

"El deporte motor es siempre un precursor y se verá que impulsará el cambio, probablemente más rápido que todos los demás, como siempre".

"Podemos discutir, debatir y gritar, pero al final, somos competidores. El objetivo es claro; todo el mundo está compitiendo para ser el primero, y también será así en esto", explicó.

Pero aunque el camino hacia los combustibles sostenibles en la F1 ha hecho que se hable de la posibilidad de que el cambio a los coches eléctricos se retrase respecto a los calendarios actuales, Imparato insiste en que no hay vuelta atrás para su empresa.

"Creo que las decisiones están tomadas", dijo. "La industria pasará a ser de vehículos eléctricos en 2035, y cuando se pone un listón así, significa que dejas de invertir ahora, y se deja el ICE en 2030, más o menos. Así que será una carrera para ver quién es el primero en llegar a cero".

"No hay ningún compromiso, y no hay, para mí, un plan B. Porque nuestros hijos no aceptarán que vayamos más allá de los límites de las emisiones de CO2. Es una cuestión de ética", concluyó el CEO de Alfa Romeo.