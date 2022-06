Alfa Romeo se enfoca en la gestión de los neumáticos en clasificación

Tras un buen Gran Premio de España, en el que el coche de Alfa Romeo destacó en el lento último sector de Barcelona, el equipo de Hinwil se dirigió a Mónaco con grandes expectativas.

Pero Mónaco estuvo a punto de ser un desastre, ya que Valtteri Bottas debió perderse la mayor parte de la FP1 y él y Zhou Guanyu se clasificaron 12° y 20° respectivamente.

Bottas logró la novena posición después de una caótica carrera bajo la lluvia, pero el equipo admitió que había ido en la dirección equivocada con la configuración mecánica del coche, y debido a su falta de tiempo en pista se enteró demasiado tarde para rectificar la situación.

Bakú era otra pista con muchas curvas de baja velocidad en la que Alfa Romeo esperaba repuntar, pero aun así tuvo un rendimiento inferior en la clasificación, con Zhou 14° y Bottas 15°.

Aunque Bottas sufrió una misteriosa pérdida de ritmo a partir del sábado y Zhou fue víctima de de Fernando Alonso en la Q1, la excelente carrera del piloto chino hasta que se retiró con problemas de refrigeración demostró que el equipo recuperó su forma de Barcelona hasta cierto punto, aunque los resultados no lo demuestren.

El jefe de ingeniería en pista de Alfa Romeo, Xevi Pujolar, explicó que los problemas del equipo en Mónaco están resueltos y dijo que sus inconvenientes de clasificación en Bakú deberían verse de otra manera.

Alfa ha tenido problemas para conseguir que el compuesto más blando de Pirelli, el C5, funcione correctamente en la clasificación, lo que ha hecho más difícil para Bottas y Zhou extraer el máximo rendimiento del coche y traducirlo en un resultado representativo en la parrilla.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

"En Mónaco tuvimos algunas dificultades, pero eso fue diferente", explicó Pujolar.

"Cambiamos la configuración del coche y si ves el nivel de rendimiento que tenemos con Zhou -porque con Valtteri hemos tenido algo diferente- entonces podemos decir que los problemas de Mónaco desaparecieron".

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara los problemas del equipo con los neumáticos C5, dijo: "Aquí algunos competidores son capaces de extraer más rendimiento en la primera vuelta cronometrada y para nosotros en la primera vuelta cronometrada estamos luchando más".

"Estamos poniendo más en la segunda vuelta rápida. Esto es algo en lo que estábamos trabajando, y creo que lo estamos consiguiendo en la Q2, pero luego tenemos que progresar más".

"Creo que para Montreal no vemos una razón por la que no debamos estar arriba. Pero los problemas de Mónaco, ya no existen".

Hinwil todavía está investigando lo que Bottas llamó un "problema fundamental" que hundió su rendimiento cuando cambió a la nueva configuración de Alfa Romeo el sábado, usando el kit viejo en los entrenamientos del viernes para ahorrar piezas. El equipo cambiará todas las piezas posibles en Canadá para eliminar el problema subyacente.