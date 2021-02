Alfa Romeo espera que motor Ferrari se recupere en 2021

En la temporada 2020 de la Fórmula 1, Ferrari y sus equipos clientes Alfa Romeo y Haas estuvieron afectados por una caída en el rendimiento del motor luego de las directivas técnicas emitidas por la FIA; por esta situación el fabricante italiano ha trabajado durante el invierno en conseguir rendimiento en este departamento.

Ferrari tiene planeado presentar una unidad de potencia completamente nueva para esta temporada que espera le permita quitarse la etiqueta del peor motor existente en la parrilla, aunque no cree que esté en condiciones de igualar el nivel de Mercedes.

El jefe del equipo Alfa Romeo, Fred Vasseur, expresó durante el lanzamiento del coche 2021 que tiene cierto optimismo sobre el progreso que Ferrari había logrado después de las recientes discusiones que había tenido con el equipo.

"La colaboración con Ferrari va muy bien", dijo. “Tuvimos una reunión larga durante el invierno para cubrir los puntos del año pasado, cuando quizás no hicimos el trabajo perfecto”.

“Vamos por buen camino. Creo que de su lado, probablemente se recuperarán en gran parte del problema que tuvimos el año pasado, y la colaboración cada vez marcha mejor”.

“Nosotros no utilizaremos partes de su coche, quizás uno o dos elementos, pero no mucho más. Pero creo que este no es el punto clave de la colaboración".

"El punto clave de la colaboración es estar convencidos de que podemos aprender unos de otros. En el ámbito de la normativa, tenemos que jugar con esto, y hacer el mejor trabajo que podamos”.

Alfa Romeo competirá en 2021 con la misma alineación de pilotos del año anterior, con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, y el equipo espera obtener un mejor resultado en la clasificación general luego de haber finalizado octavo el año pasado.

Vasseur añadió: "La filosofía en la que se basa el equipo sigue siendo la misma: mañana tenemos que hacer un mejor trabajo del que estamos haciendo hoy".

"Terminamos la temporada pasada en la octava posición, por lo que tenemos que apuntar a un mejor resultado en 2021. Para hacerlo, tenemos que mejorar en cada departamento, en la pista y en la fábrica”.