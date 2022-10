Palou: Fue una locura sentir de lo que un F1 es capaz

Al volante del McLaren MCL36-Mercedes #3 de Daniel Ricciardo durante la primera práctica de Austin el pasado viernes, Palou logró un mejor tiempo de 1m39s911 que lo dejó en el puesto 17. Aunque fue dos segundos más lento que el mejor registro de Lando Norris en el otro McLaren, el español sólo realizó tandas largas con el compuesto medio de Pirelli y no llegó a probar los blandos.

No obstante, Palou quedó sorprendido por las capacidades de un coche de F1 en el circuito de 19 curvas y de más de cinco kilómetros de Austin, Texas.

"Es rápido, es una locura", dijo entusiasmado. "Obviamente, tuve la suerte de probar antes el coche 2021, así que eso ya me dio la sensación de un coche de F1. Pero luego aquí, obviamente, tienes el tráfico, no quieres estorbar a nadie más. Y tienes un coche que no es tuyo".

"Así que... estaba tratando de cuidar el coche, obviamente no tratando de meterme en problemas con la gente que va a correr este fin de semana. Así que sí, esta pista, creo que es bastante impresionante para un coche de F1, especialmente el sector uno súper rápido. Y ha sido muy bonito de conducir".

Palou admitió que "el coche era capaz de tanto que me pasé en algunos lugares, lo que creo que es bueno. Es mejor pasarse y luego retroceder si sólo tienes una hora. Y sabía que sólo teníamos un juego de neumáticos, así que tenía que hacerlo todo en dos vueltas. No podía esperar mucho, así que probablemente sea por eso".

"¿Qué podría mejorar? Creo que simplemente dar más vueltas y tener obviamente otro juego de neumáticos al final habría ayudado. Pero nuestro programa de hoy (por el viernes) no era ir rápido, era obtener datos para el equipo al principio, lo que hicimos... Y luego nos centramos en mí mismo".

Alex Palou, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Palou estuvo en la Súper Fórmula en Japón en el único año que la IndyCar corrió en COTA, en 2019, pero los Entrenamientos de Primavera de pretemporada de la serie en 2020 se celebraron en este escenario, justo antes de que la pandemia del COVID-19 no solo retrasara el inicio de la temporada, sino que también provocara la cancelación de la segunda carrera prevista de la IndyCar en ese trazado.

Tras explicar que la curva 11, antes de la larga recta de atrás, con mucho viento, había resultado ser la más difícil de conducir en un F1 debido a las ráfagas, Palou explicó: "Este coche es más sensible al viento que un IndyCar. Probablemente se acerque a lo que sentimos en los óvalos".

"Que un poco de viento perjudica mucho el equilibrio del coche. Y hoy ha sido complicado en el sector 1, lo que no me ha ayudado, obviamente, en mi primer día y no quería chocar en mi único entrenamiento libre. En un IndyCar, obviamente, vas a ir mucho más lento por ahí".

"Confiaba en el coche al 100%, pero el coche era capaz de hacer más de lo que yo pensaba... así que empecé a empujar más. Es cierto que en las curvas lentas iba bastante fuerte pero creo que es fácil, obviamente, coger más confianza ahí".

"Y luego sí, en las dos últimas curvas me faltó un poco, sobre todo en la penúltima. Pero el coche podía hacer mucho más de lo que pensaba y sí, no era la confianza. Era que no podía creer lo rápido que podía ir con el coche".

El tiempo en el simulador de McLaren, admitió Palou, no había podido mejorar su cautela a la hora de conducir un coche que el piloto titular Ricciardo necesitaría para los segundos entrenamientos.

"No es un simulador, es un juego; siempre puedes reiniciar", dijo. "No se puede reiniciar aquí con el coche de Daniel".

"En realidad no tengo miedo de lesionarme, sino de estrellar un coche que tiene que salir ahora en 15 minutos y no es el mío. Y sólo tienes como, no sé, cinco vueltas buenas o tres vueltas buenas con los neumáticos".

Alex Palou, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Palou negó sentirse decepcionado por no haber podido hacer una "salida de rendimiento" con los neumáticos blandos hacia el final de la sesión.

"Estoy contento al cien por cien", dijo. "Ese era el plan. Y entiendo completamente que el objetivo de la sesión no era brillar, ser como, 'Hey, este es el tiempo que podemos publicar'".

"Era más bien para guardar algunos neumáticos para Daniel, porque eso le va a ayudar ahora. Ha perdido una hora, así que eso le va a ayudar a él y va a ayudar al equipo".

"Así que sí, obviamente presiono a los ingenieros para que me den otros neumáticos. Como, no estás pagando por ello, ¡así que dame otro! Pero, obviamente, entiendo todo lo que hay detrás (de la decisión), así que yo haría lo mismo si estuviera en su lugar".

