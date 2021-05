Los alerones flexibles no darán "gran ventaja" en Bakú

Tras los comentarios de Lewis Hamilton sobre el "alerón flexible" de Red Bull durante el fin de semana del Gran Premio de España, surgió una saga en torno a la flexibilidad de los alerones traseros que llevan varios equipos.

La FIA escribió a los equipos anunciando que tomaría medidas sobre los diseños de los alerones traseros a partir del Gran Premio de Francia, lo que provocó diversas respuestas en todo el paddock.

Mercedes y McLaren se preguntaron por qué no se introdujeron antes las pruebas más estrictas, y Toto Wolff advirtió que podría protestar en el Gran Premio de Azerbaiyán del próximo fin de semana si la FIA no aclaraba las cosas antes.

Vasseur, jefe de la escudería Alfa Romeo, se mostró especialmente descontento con la decisión, calificándola de "broma" tras desviar recursos para aprovechar las reglas tal y como estaban escritas inicialmente.

Se sugirió que las alas flexibles podrían ser particularmente efectivas en el circuito de la ciudad de Bakú, que tiene tanto una sección de baja velocidad como una de las rectas más largas del calendario de la F1.

Pero Vasseur negó que este fuera el caso, creyendo que no habría un gran beneficio de rendimiento en Bakú.

"Tenemos que ser serios con los alerones, que no darán una gran ventaja en absoluto", dijo Vasseur.

"Creo que con Ferrari hemos demostrado que en este tipo de trazado (en Mónaco) rendimos. Quizás sea lo mismo en Azerbaiyán".

"En Azerbaiyán tienes dos partes diferentes de la pista. Tienes la ciudad, y la filosofía de esta parte de la pista es bastante parecida a la de Mónaco. Y luego tienes los 2.5 kilómetros o algo así de rectas".

"Esto será probablemente un poco más difícil, pero es así".

Vasseur amplió su posición sobre la saga de los alerones flexibles en una entrevista exclusiva con Motorsport.com Italia, donde dijo que puede cambiar su enfoque en el futuro después de invertir tiempo y dinero en el concepto de diseño.

"Yo no escribo las reglas, la FIA lo hace, luego diseñamos el coche con las reglas publicadas", dijo Vasseur.

"Tenemos que ir al límite en cada área. Esta es la filosofía de la F1. Y esta es la filosofía de todos los equipos, y eso (es así) en términos de peso, para el diseño y en cada tema tenemos que ir al límite".

"Y de repente, no sé la razón -quizá sólo porque ese equipo empezó a quejarse hace una semana- tuvimos una nueva directiva técnica".

"Creo que es una pena llegar tan tarde con la aclaración, porque creo que todos los equipos pidieron la aclaración mucho antes. Y también hay que tener en cuenta el hecho de que todos estamos haciendo un gran esfuerzo colectivo para reducir los costos".

"Hemos discutido mucho para saber si tenemos que reducir el personal en pista en una o dos personas, etc, etc. Y luego vienen (con( este tipo de directivas técnicas, y tendremos que rediseñar las alas, y producir nuevas alas".

"No hablo de la penalización por el rendimiento, porque honestamente, hicimos esto un par de veces y no es un gran drama, y no va a cambiar el enfoque".

"Pero al final, cambiará mi enfoque, porque que tendré que gastar una gran parte de mi presupuesto de desarrollo en esto. Y esto es injusto para mí".

