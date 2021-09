Mercedes impuso cláusulas para que Albon no filtre información

Williams anunció el miércoles que había contratado a Albon, actual piloto reserva de Red Bull, para un asiento a tiempo completo el año que viene, formando pareja con Nicholas Latifi.

Wolff, jefe de Mercedes F1, había dicho previamente que sería "difícil" tener un piloto afiliado a Red Bull en un equipo cliente de Mercedes, especialmente cuando Red Bull se convierta en un fabricante de unidades de potencia a partir de la próxima temporada.

El pasado fin de semana Wolff dijo en Zandvoort que Albon tendría que ser liberado de su contrato con Red Bull para que Mercedes pudiera trabajar con él en Williams.

Red Bull reveló tras el anuncio de Williams que había liberado a Albon, pero que mantenía una relación con "opciones futuras" para trabajar juntos.

Wolff dijo el viernes en Monza que no sentía ninguna frustración por la decisión de Williams de firmar a Albon, dejando claro que se habían incluido cláusulas de confidencialidad en el contrato del piloto anglo-tailandés para proteger la propiedad intelectual de la unidad de potencia de Mercedes.

"Siempre hemos respetado la autoridad de un equipo de elegir a sus pilotos", dijo Wolff.

"Yo estuve en Williams, y no hubiera querido que nadie interfiriera en nuestra decisión sobre los pilotos. Y de la misma manera, no tenemos derechos contractuales que pudiéramos o hubiéramos utilizado, porque no creo que sea correcto entrometerse en la decisión del equipo sobre los pilotos".

"Lo que era importante para nosotros es que si un piloto de otro fabricante de unidades de potencia se une al equipo, entonces hay cláusulas de confidencialidad de propiedad intelectual muy estrictas y claras".

"Eso siempre estuvo en gran armonía con Williams, ellos saben exactamente de dónde venimos y qué es importante proteger".

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff agregó que Mercedes había asegurado "absolutamente" las cláusulas que quería en el contrato de Albon, diciendo: "Es básicamente un piloto de Williams durante los próximos 12 meses. No tiene ningún vínculo con Red Bull durante ese tiempo".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, reveló previamente que Williams era el equipo preferido de Albon para 2022, habiendo atraído también el interés de Alfa Romeo, y dijo que también había un "deseo" en la dirección opuesta.

"Tengo que decir que nuestro trato con (Williams) fue muy sencillo", dijo Horner.

"Hubo algunos pequeños obstáculos en el camino, pero estoy encantado de que hayamos conseguido un buen resultado para Alex, para Williams y para Red Bull".

Wolff se sintió contento de que Albon se haya asegurado un regreso a la F1, después de haber sido descartado a finales de 2020 por el equipo principal de Red Bull para dejar espacio a Sergio Pérez como compañero de equipo de Max Verstappen.

"Para ser honesto, apoyo absolutamente, aunque no es asunto mío, a Alex Albon", dijo Wolff.

"Se merece estar en la F1, es un gran tipo, y me alegro por él de que esté en el coche".

"Está ahí, no consiguió un puesto en AlphaTauri o en Red Bull, pero ahora está en Williams y espero que se quede ahí mucho tiempo".