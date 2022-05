Albon, cuando fue reemplazado por Pérez: "Me mató, fue terrible"

El final de la temporada 2020 de Fórmula 1 fue uno de los momentos más duros en la vida de Albon, ya que, a pesar de contar con un volante en uno de los mejores equipos de la parrilla, su futuro era toda una incógnita.

El anglotailandés experimentó una montaña rusa de emociones durante el 2018, pues pasó de tener un contrato en la Fórmula E con Nissan, una categoría con mucho menos nombre que el Gran Circo, a ser uno de los miembros de la familia Red Bull Racing, con lo que ello supone.

Durante su primera experiencia al volante de un Fórmula 1 fue muy criticado, porque desde los test de pretemporada ya se quedó alguna que otra vez en la grava, pero nunca se rindió.

Poco a poco fue tomando el ritmo en la élite del automovilismo, algo que, sumado a las pobres actuaciones de Pierre Gasly en Red Bull, hicieron que subiera al equipo de Milton Keynes a mediados de 2019.

En su estancia con los austriacos, Albon no llegó alcanzar la velocidad de su compañero, Max Verstappen, quien luchaba por victorias mientras que el anglotailandés apenas podía liderar la zona media.

De esta forma, Red Bull se vio obligado a deshacerse de los servicios de Albon y contratar a Sergio Pérez, con lo que el que se quedó sin un asiento en la Fórmula 1, asumiendo un papel de piloto de reserva y de desarrollo en el equipo.

Su momento de redención vino a finales de la temporada 2021, cuando Williams anunció su fichaje para la nueva era del Gran Circo. Su contratación fue gracias a todo el trabajo en la sombra que realizó en el simulador para hacer del RB16B un monoplaza campeón, algo que reconocieron desde la escudería.

Sin embargo, en el último episodio del podcast de la Fórmula 1, conocido como 'Beyond the Grid', el piloto contó cómo fue esa experiencia de vida cuando fue reemplazado como titular en Red Bull: "Me mató. Me mató, fue terrible".

"Fue una de esas cosas. Se anunció que no iba a ser piloto de carreras bastante tarde, creo que fue en diciembre", dijo Albon. "Todavía creían en mí, Christian [Horner] y Helmut [Marko], todos en Red Bull, y aún tengo una gran relación con ellos".

"Pero, por mi parte, fue más o menos como 'quiero estar en la F1, siento que soy el piloto más hambriento que conozco, ¿cómo puedo volver a ella?'", expresó Albon sobre su paso atrás en el equipo de las bebidas energéticas.

En cuanto a su rol como probador en el simulador para desarrollar el coche con el que Verstappen se proclamó campeón del mundo, Albon explicó: "También fue importante escuchar a Max y a 'Checo', siempre atendía a sus ingenieros, y tomaba notas de ellos".

"Como personas y su carácter, ¿cómo interactuaban con el equipo y cómo aprendían? Fue muy interesante dar ese paso atrás, lejos de los focos y del paddock, y ver las cosas desde una perspectiva diferente", indicó.

"El monoplaza fue rápido desde el principio. Max hablaba de la mejora que notaba en la parte trasera, que era más estable", comentó Albon. "Duele un poco, porque a la vez sientes como, 'eso es genial, siento que he contribuido'".

"Gente como Adrian [Newey] me dio mucho crédito por ello, no quiero decir que haya ayudado mucho, pero noto que he servido. Las primeras carreras fueron terribles, yo era reserva, así que tenía que ir a todas pero sin hacer nada, solo mirar, me sentaba y trataba de mantenerme todo lo alejado posible", sentenció el ahora piloto de Williams.