Albon: los accidentes no son por la presión de igualar a Verstappen

Albon ha tenido accidentes en entrenamientos libres o clasificación en Singapur, Rusia y México, en las últimas semanas. Un incidente el viernes obligó a su equipo a cambiar su chasis para la jornada del sábado y además le impidió completar su trabajo.

El piloto tailandés insiste en que es capaz de volver a rendir y que sus errores no le afecten.

"Sinceramente, suena mal, pero también tuve accidentes con el Toro Rosso" dijo al ser preguntado por Motorsport.com. “A veces aprieto demasiado y es parte del precio, realmente".

"Lo importante es como recuperarse, y hasta ahora lo he hecho bien. No es bueno y mella un poco mi confianza para el día siguiente, pero no parece que me afecte mucho. En ese sentido, estoy bastante contento con la recuperación".

Albon, además, comentó que no siente ninguna presión por parte de sus jefes en Red Bull.

"No hay problema, están siendo muy comprensivos realmente. Saben que lo estoy intentando, y los accidentes que estoy sufriendo, no es que vaya lento y choque, son accidentes por apretar.

"Por supuesto no es lo ideal y creo que la experiencia y no saber que el coche puede contribuir a ello. Por el momento todo está bien".

Albon se recuperó del accidente del viernes clasificándose en quinto lugar y estando solo dos décimas por debajo de Verstappen en la primera sesión de libres y en la Q1 antes de perder un poco la forma. El tailandés admitió que el haber perdido tiempo de pista le costó caro.

"Fue algo razonable, diría. Obviamente frustrado, no frustrado, un poco decepcionado. Pero si te fijas, habiéndome perdido la segunda de libres, la del sábado no fue realmente óptima y estaba llevando muchas cosas del viernes por la mañana.

"Por supuesto, la limitación del tiempo que pasé en pista en un circuito nuevo para mi no es algo ideal, pero en la Q1 me sentí bastante bien y la vuelta fue bastante buena y luego me fui un poco. En Q2 y Q3 sufrí un poco más con el coche, pequeñas cosas, pero en la cabeza estaba todo muy apretado.

"Cuando la pista empieza a mejorar, cuando aprietas un poco más, se me fue un poco, pero es es lo que pasa cuando te falta rodaje en una pista.

"Obviamente, no pudimos ajustar muchas cosas, no podíamos ir a una zona desconocida, fue eso sobre todo".

Dado que Verstappen mostró que el coche estaba para hacer la pole, Albon estuvo de acuerdo con que México es la mejor oportunidad de luchar por el podio si las cosas se ponen de su parte en la carrera.

"Creo que sí" dijo, "creo que tenemos el ritmo, pero hay que ver si podemos avanzar, ese es el plan. Desde que me uní al equipo, claramente este ha sido el mejor fin de semana para mi coche.

"No voy a decir que salgo a por el podio, pero obviamente, creo que el coche puede hacerlo, pero todavía estoy adaptándome. Me gustaría estar ahí, por supuesto quiero estar luchando en algún momento, pero esta es una buena oportunidad".

