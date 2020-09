Albon y Latifi penalizan por reemplaza la caja de cambios

Albon debía comenzar la carrera en Sochi desde el 10° lugar, pero ahora bajará al 15° como resultado de la sanción, mientras que Latifi caerá del 19° al 20°.

Jo Bauer, delegado técnico de la FIA, confirmó en su informe previo a la carrera que tanto Red Bull como Williams habían solicitado los reemplazos de caja de cambios el sábado por la noche.

"La caja de cambios ha sido reemplazada con la aprobación del delegado técnico de la FIA tras una solicitud por escrito del equipo en cuestión (solicitada el 26 de septiembre de 2020 a las 19:25 horas), de acuerdo con el artículo 34.2 del Reglamento Deportivo de Fórmula Uno de 2020", decía un informe de Bauer sobre Albon.

"El cambio de la caja de cambios fue antes de que expiraran los seis eventos consecutivos. Por lo tanto, esto no está en conformidad con el artículo 23.5a del Reglamento Deportivo de Fórmula Uno de 2020 y estoy refiriendo este asunto a los comisarios para su consideración".

Los equipos están obligados a hacer que la caja de cambios de cada coche dure seis carreras, pero se les permite colocar una nueva si el piloto no termina el evento anterior.

La decisión viene como otro golpe a Albon, que ayer no comprendió su falta de ritmo durante la clasificación, donde fue más de un segundo más lento que su compañero de equipo, Max Verstappen.

"No se sintió terrible en la Q1 y Q2, y parecía que la gente de alrededor dio un salto", dijo Albon.

"No sentí que me quedara mucho para ser sincero. Me rascaba un poco la cabeza, porque sí, las vueltas que di no fueron terribles".

"Por supuesto que todavía hay un par de décimas para encontrar aquí y allá. Pero sí, obviamente la diferencia es bastante grande".

La penalización de Albon significa que Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell y Sebastian Vettel ganan cada uno una posición en la parrilla.

La sanción de Latifi asegura que Kimi Raikkonen no se alineará en el fondo de la parrilla, subiendo un lugar al 19° puesto mientras se prepara para igualar el récord de Rubens Barrichello de más carreras disputadas en F1 con 323 cada uno.

Galería: las fotos del sábado del Gran Premio de Rusia

Galería Lista Alex Albon, Red Bull Racing RB16 1 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fans en Fanzone 2 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images La Fanzone 3 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 4 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, George Russell, Williams FW43 5 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 6 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 7 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 8 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 9 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans 10 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 11 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 12 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los mecánicos de Racing Point trabajan en el pit lane 13 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El Podio 14 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 15 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 16 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 17 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, en pits 18 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 19 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 20 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 21 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Un mensaje del fin del racismo en el halo del Mercedes F1 W11 22 / 41 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 23 / 41 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Los monoplazas en Parc Ferme después de la calificación 24 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo de Mercedes AMG 25 / 41 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 26 / 41 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Casco de Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 27 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, en Parc Ferme 28 / 41 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 29 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundo puesto Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 30 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tercer puesto Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 con el ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, en Parc Ferme 31 / 41 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Los mecánicos de Ferrari descargan el monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 32 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos de Ferrari descargan el monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 33 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 34 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 35 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 36 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole position Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 37 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Sebastian Vettel, el Ferrari SF1000 regresa después de estrellarse en la clasificación 38 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 39 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, en pit lane 40 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Bandera roja en la Q2 41 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Related video