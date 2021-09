Albon: IndyCar era mi opción preferida si no podía regresar a F1

Albon pasó el 2020 al margen como piloto de pruebas y reserva de Red Bull, pero el piloto tailandés fue anunciado como el sustituto de George Russell en Williams para el próximo año unos días antes del Gran Premio de Italia.

El competidor de 25 años, que consiguió dos podios con Red Bull el año pasado antes de ser sustituido por Sergio Pérez, se ha mantenido en competencia en el DTM a los mandos de un Ferrari 488 GT3 para AF Corse y ganó su primera carrera desde 2018 el mes pasado en Nurburgring.

Este sábado en Monza el tailandés habló y reveló que IndyCar y la Fórmula E eran sus opciones alternativas si no existía una opción en la Fórmula 1, con una predilección por competir en América.

Albon estaba previsto para correr para el equipo Nissan e.dams de Fórmula E en 2018-19 antes de recibir una llamada tardía para unirse a la escuadra hermana de Red Bull, Toro Rosso, para 2019.

Albon visitó la carrera en el circuito de Indianápolis el mes pasado para conocer cómo era IndyCar y evaluar las opciones disponibles.

El jefe del equipo de IndyCar, Dale Coyne, que fichó al ex piloto de F1 de Haas Romain Grosjean para su escuadra este año, reveló que Albon estaba en su radar para 2022, pero que también estaba siendo considerado por otros equipos.

Cuando se le preguntó si había considerado seriamente la posibilidad de correr en otras categorías como IndyCar, Albon dijo: "Sí, lo hice y también tenía que hacerlo”:

"Piensas en la F1, pero la FE también estaba en consideración. Puedes planear todo lo que quieras para la F1, pero si no sucede, entonces no tendrás nada. No puedes jugar a apostar el todo o nada”.

"Así que tuve que pensar en un plan B: y esas dos categorías estuvieron en mi mente. En ese momento, IndyCar me atrajo más que la Fórmula E”.

"Fui a Indianápolis a ver las carreras y me gustó. Evidentemente, también hablé con Romain y me pareció emocionante. Pero mi prioridad siempre fue la F1".

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing con RWR Honda Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

“Lo otro es que en la Fórmula 1 las cosas pueden esperar, porque las decisiones se toman bastante tarde en comparación como se hace en otras categorías. Era un equilibrio bastante complicado cuando tratas de mantener las opciones por encontrar un asiento de la Fórmula 1 mientras las sillas musicales seguían su movimiento”.

Albon dijo que su año de trabajo entre bastidores con Red Bull no había sido fácil, pero que estaba emocionado por su regreso para la próxima campaña con Williams.

"Ha sido un año para reflexionar también sobre las cosas, lo que podría cambiar y aprender a partir de 2020", explicó.

"Ha sido, al mismo tiempo, un año bastante complicado. Nunca es divertido estar al margen”.

“Pero eso me dio hambre y obviamente estoy muy agradecido y emocionado de regresar a ello”.