Albon: siento que he hecho todo para conservar mi asiento con Red Bull

Después de concluir el Gran Premio de Abu Dhabi, Alexander Albon dijo que siente que ha “hecho todo” para salvar su asiento en Red Bull para la temporada 2021. El comentario llega luego de que Christian Horner calificó el fin de semana de Yas Marina como el más fuerte de su temporada para el tailandés.

Albon calificó quinto en Abu Dhabi y en carrera adelantó a Lando Norris, McLaren, para tomar el cuarto lugar.

El coche de seguridad que salió a pista por el abandono de Sergio Pérez le permitió recortar la diferencia ante el Mercedes de Lewis Hamilton. Aunque Albon no pudo poner presión inicial sobre el siete veces campeón del mundo, redujo su distancia de nueve segundos a solo 1.5 segundos durante las últimas 15 vueltas.

El piloto de Red Bull Racing finalizó cuarto de la competencia.

Red Bull está considerando actualmente si reemplaza a Albon con Sergio Pérez para la temporada 2021 y durante este periodo de especulaciones han mencionado en diversas ocasiones que le darían el mayor tiempo posible a su piloto titular para defender su posición.

Albon dijo en el paddock de Abu Dhabi a pregunta de Motorsport.com que estaba orgulloso de su rendimiento de este día.

“En términos de desempeño, siento que ha sido mi mejor fin de semana”, dijo el aún piloto de Red Bull.

"Quiero dar las gracias por el apoyo de los chicos de la fábrica y los que están en el circuito. No nos dimos por vencidos y nos mantuvimos tratando de encontrar soluciones para conseguir que me sintiera más cómodo con el coche, porque es un coche difícil de conducir”.

“Pero poder continuar presionando y obtener mi mejor resultado, con todas las presiones del fin de semana y todo lo que está pasando, estoy orgulloso de mí mismo, y siento que fue un buen final de año”.

"Si es suficiente o no, no está en mí decirlo. Pero por supuesto, siento que lo he hecho todo”.

"Lo dejaré en manos de los demás para que decidan”.

Hablando con Sky Sports F1 después de la carrera en Abu Dhabi, el director del equipo Red Bull Christian Horner dijo que Albon tuvo su fin de semana más fuerte del año.

"Alex ha hecho un muy buen trabajo hoy", dijo Horner.

“Probablemente ha sido un fin de semana que en conjunto fue el más fuerte de la temporada e hizo una buena carrera. Puso a Lewis bajo presión al final de la competencia”.

"Eso nos da ahora un conjunto completo de información para analizarlo y decidir lo que vamos a hacer”.

Cuando se le preguntó cuándo se podía esperar una decisión, Horner respondió: "Estoy seguro de que lo sabrán tan pronto como la hayamos tomado”.

"No tomará mucho tiempo", finalizó el directivo.

GALERÍA: Imágenes de Alex Albon en Abu Dhabi

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 1 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 2 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 3 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 4 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 5 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 6 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 7 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 8 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 9 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing 10 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

