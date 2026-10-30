Fórmula 1 GP de México

Albon descarta las críticas de Fernando Alonso: "La F1 ya no tiene pilotos de pago"

La dura crítica de Fernando Alonso al piloto de Williams Alex Albon y al "tercio inferior de la parrilla" ha provocado mucha reacción en el paddock del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1

Filip Cleeren

Publicado: 30 oct 2026, 1:03

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Alex Albon dice que la crítica de Fernando Alonso sobre su choque en Austin fue "no agradable de escuchar", pero rechaza las afirmaciones del español de que al tercio inferior de la parrilla le falta calidad.

Alonso estaba furioso después de que un choque en la primera vuelta con Albon en el Circuit of the Americas le dejara daños permanentes en el fondo plano, dejándole con menos carga aerodinámica e incapaz de aprovechar un fin de semana más competitivo para Aston Martin.

"Cuando sales desde atrás, siempre existe este riesgo. Creo que la calidad de los pilotos en el tercio bajo de la parrilla es muy baja, como vimos hoy con Alex. Necesitamos mejorar el coche y salir un poco más arriba", dijo Alonso después de la carrera.

Los comentarios de Alonso se vieron al principio como una típica reacción posterior a la carrera hecha en caliente, algo a lo que el veterano español no es inmune. Pero cuando se le insistió sobre sus comentarios cuatro días después en el paddock del GP de México, Alonso se reafirmó en su crítica a Albon en lugar de rebajarla.

"No sé si es un tercio de la parrilla, pero creo que todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos por ese comentario", aclaró el bicampeón del mundo. "Eso te lo dice todo, así que sigo sintiendo lo mismo. Fue un error que no era necesario y sigo teniendo dificultades para entender cuál era la oportunidad que vio Alex en ese momento.

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"Pero no es solo Austin. Por desgracia, he estado en esa parte de la carrera durante toda la temporada, así que veo cosas desde el coche que no puedo contarles."

Cuando se le informó de la dura postura de Alonso, Albon dijo que la parrilla es la "más fuerte que ha sido en mucho tiempo".

"Tengo un enorme respeto por Fernando, lo admiraba mucho cuando era niño y, obviamente, no es agradable escuchar esos comentarios en muchos sentidos", dijo el piloto de Williams. "Estás compitiendo contra alguien a quien admiras, pero al mismo tiempo, no estoy de acuerdo. Es así de simple. Creo que el nivel es fuerte de arriba abajo en la parrilla.

"Creo que hace 10 o 15 años, la mitad trasera de la parrilla no era como es ahora. Ya no tenemos pilotos de pago. En todo caso, diría que la parrilla es la más fuerte que ha sido en mucho tiempo."

Alexander Albon, Williams

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Sobre el duelo en Austin con Alonso, Albon dijo: "Pensé que fue una buena batalla. Pensé que tuvimos una buena pelea. Claramente, él no pensó lo mismo, pero fue una batalla durante toda la carrera. Incluso el incidente en sí en ese momento, pensé que fue muy 50-50 en cuanto a dónde estaban los coches en la pista."

Albon recibió el respaldo de Pierre Gasly de Alpine, del hombre de Haas Oliver Bearman y del piloto de Cadillac Sergio Perez cuando fueron preguntados por los comentarios de Alonso en la rueda de prensa previa al evento de la FIA.

"Bueno, me alegra estar en la primera mitad, así que yo mismo he pasado el corte", bromeó Gasly. "Hay que querer a Fernando por las declaraciones que hace por ahí. No he visto su carrera, pero diré que el nivel en la parrilla es probablemente uno de los más altos teniendo en cuenta a todos los pilotos que tenemos ahora, por lo que he visto, que son quizá como nueve años. He visto enfoques de pilotaje más salvajes cuando llegué en comparación con lo que veo ahora."

"Por supuesto, creo que el nivel en la parte de atrás es tan alto como en la delantera", dijo Perez, ganador de seis grandes premios y que ahora compite en la parte de atrás con el recién llegado Cadillac. "Si intercambiamos coches con los chicos de delante, tendríamos resultados muy similares o viceversa. Este es el único problema de la Formula 1; eres tan bueno como tu coche y tu equipo. Cuando miras los nombres que están en la parte de atrás, el nivel es realmente muy, muy alto."

Bearman añadió: "Creo que esa es una conclusión un poco dura, porque estoy de acuerdo con Pierre en que el nivel es muy alto en esta parrilla actual. Creo que con las diferencias a las que nos enfrentamos este año, tienes que ser muy oportunista a veces, y eso puede acabar en desastre como me pasó a mí la semana pasada conmigo y Pierre.

"Así que no diría que sea una cuestión de calidad. Es cuestión de intentar dar lo mejor de ti y de intentar hacer que algo ocurra, lo cual es muy complicado cuando las ocho primeras posiciones están prácticamente todas ocupadas por los cuatro mejores equipos."

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