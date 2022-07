Albon dice que recuperó la confianza y desmiente un mito de Red Bull

El piloto tailandés ha vuelto a ser piloto titular de F1 con Williams después de un año como suplente de Red Bull, tras perder su asiento en favor de Sergio Pérez para la temporada 2021.

Aunque los de Grove han tenido sus altibajos en 2022, y ha optado por una renovación del coche a mitad de curso, Albon dice que uno de los grandes aspectos positivos del año es cómo se siente.

"Diría que lo más positivo que he sentido es que, a pesar de haber estado un año fuera, noto que tengo confianza en mí mismo", explicó antes de un GP de Francia en el que Williams espera conocer mejor su nuevo monoplaza.

"Me siento bien en el coche. Creo que eso es lo que siempre me ha parecido lo más difícil: que tú pilotas ciertos coches y a veces sientes que es él es que te conduce a ti. Es como si intentaras luchar con él en lugar de dejar que el monoplaza haga lo suyo".

"Desde el principio con el Williams, aunque tiene su estilos de conducción, sentí que podía controlarlo. Creo que me sentí lo suficientemente confiado como para pilotarlo como yo quería, y eso ayuda de inmediato".

"Sentí que pasar a la Q2, en nuestro primer fin de semana juntos, con un coche que no estaba del todo bien en ese momento, era una gran manera de empezar y me hizo sentir, supongo, asentado".

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El mito del "coche nervioso" de Red Bull

Albon dice que la última vez que se sintió así de bien en un coche fue en Toro Rosso, en su temporada de debut en 2019 antes de subir a Red Bull en mitad de curso.

"Diría que en Toro Rosso me sentía cómodo, y luego el salto de Toro Rosso a Red Bull creo que ya fue un paso más", explicó.

"Y luego de 2019 a 2020 fue otro paso más que fue como 'wow, vale, es diferente a lo que estoy acostumbrado'. Pero este año sí, me siento confiado".

Aunque muchos sugirieron que los problemas de Albon en Red Bull junto a Max Verstappen se debían a que no se sentía tan cómodo con una parte trasera tan nerviosa como la de su compañero de equipo, él insiste en que no es así.

De hecho, asegura que a lo largo de su carrera en categorías inferior siempre le gustaron los coches que se movían más, y es una característica que, según él, es útil para la actual generación de monoplazas de F1.

"Creo que la gente probablemente diría que me gustaba un coche más estable, pero en relación con cualquier otra persona con la que solía competir, yo me divertía mucho si se movía y tal", dijo.

"Este año ha vuelto más hacia esa sensación. Me gusta el coche bastante nervioso, y no me da miedo moverlo. Creo que el monoplaza de este año, tiende a premiar a alguien si puedes conseguir que sea así. Si el coche te deja y los neumáticos te lo permiten, puedes conseguir un poco más de rendimiento en ese sentido".