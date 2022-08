Albon usa su anuncio en Williams F1 para burlarse de Alpine y Piastri

La Fórmula 1 comenzó sus vacaciones de verano el último domingo una vez terminado el Gran Premio de Hungría, pero eso no significa que las cosas hayan estado tranquilas en el mundo de la máxima categoría.

El lunes Aston Martin anunció la contratación de Fernando Alonso para la próxima temporada como reemplazante de Sebastian Vettel, quien el miércoles pasado había comunicado su retiro para fin de año.

La situación tomó a Alpine totalmente por sorpresa, ya que esperaban la continuidad del bicampeón español, pero ayer emitió un comunicado anunciando que el lugar vacante en su escudería sería ocupado por Oscar Piastri, actual piloto de reserva de Alpine.

El piloto australiano, sin embargo, respondió a ese anuncio en sus redes sociales negando totalmente que haya exista un contrato con la escudería de Enstone para 2023.

"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el próximo año. Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año", dijo el campeón 2021 de la Fórmula 2.

Hoy Williams anunció que Alexander Albon ha firmado un nuevo acuerdo multianual con la escudería de Grove, y el ex piloto de Red Bull no desaprovechó la oportunidad para burlarse de lo ocurrido con Alpine y Piastri.

"Entiendo que, con mi acuerdo, Williams Racing ha sacado esta tarde un comunicado de prensa en el que se dice que voy a conducir para ellos el año que viene. Esto es correcto y he firmado un contrato con Williams para 2023. Voy a conducir para Williams el próximo año", escribió Albon en Twitter.

Luego en Instagram agregó: "Hablando en serio, estoy muy emocionado de continuar este viaje, sigamos empujando Williams Racing".

Piastri tomó nota del tweet de Albon y le respondió con un mensaje que decía "felicitaciones amigo" y un meme con el texto: "Bien jugado, señor. Eso estuvo bien".

