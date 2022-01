La historia del piloto del "uber" de los fines de semana de la F1

La prolongada espera por la decisión que todos sabían que se avecinaba en el Gran Premio de Bélgica 2021, el cual no se reiniciaría, se caracterizó para muchos por el consumo de bocadillos y las quejas en las redes sociales.

Pero para el piloto del auto médico de la Fórmula 1, Alan van der Merwe, fue un momento intensamente ocupado. Él y el piloto del coche de seguridad, Bernd Maylander, completaron más vueltas que el resto de los competidores de la F1, saliendo regularmente a la pista para evaluar si las condiciones eran idóneas para permitir arrancar la competencia. Todo eso es parte del trabajo del campeón británico de Fórmula 3 de 2003, que ha estado transportando al coordinador de rescate médico de la F1 a los incidentes en la pista desde 2009, un trabajo que surgió de una reunión improvisada con el entonces director de carreras de F1, Charlie Whiting, en Heathrow.

"Llamé la atención por las cosas más extrañas en las redes sociales", le dice van der Merwe a GP Racing. “A veces hacía pequeños derrapes en la pista y eso estaba en Reddit y YouTube. La mayor parte del tiempo éramos anónimos, pero no hace falta mucho para llamar mucho la atención”.

Por su propia admisión franca, el tiempo del sudafricano en los fines de semana de los grandes premios implica "mucha espera" para los eventos que la FIA ha "tratado activamente de mitigar o evitar por completo". Es todo lo contrario de la vida de un piloto de carreras: van der Merwe y su importante pasajero, el Dr. Ian Roberts, permanecen atados y listos para ir en el automóvil médico durante cada sesión. Eso también se aplica a la series de apoyo de los fines de semana, un momento cuando la mayoría de los pilotos de F1 todavía están desayunando.

Es un ambiente claustrofóbico donde hay que pasar períodos prolongados en alerta máxima, y ​​el sistema de intercomunicación de la pareja es tan sensible que pueden escuchar la respiración del otro.

"Es un poco contradictorio que pongamos mucha preparación en cosas que cada vez tienen menos probabilidades de suceder debido a otros esfuerzos que estamos haciendo al mismo tiempo", explica el ex piloto de pruebas de BAR F1.

Van der Merwe y Roberts están preparados y listos para funcionar durante todas las sesiones en la pista los fines de semana de GP. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Es mucho estar preparado, esperar mucho para ser requerido en una escena y posiblemente nunca suceda. Entonces, de vez en cuando, somos llamados a algo que es genuinamente novedoso. Se trata menos de conducir y más de entender la F1 y estar preparado. El objetivo final es evitar que los pilotos no salgan del circuito y vuelvan con su familia”.

La importancia del coche médico se puso de manifiesto durante el GP de Baréin de 2020 por el feroz accidente de Romain Grosjean. El primero en llegar a la escena, junto con el oficial de circuito Thayer Ali Taher, que empuñaba extintores, fue Roberts, quien ayudó a Grosjean a escapar del Haas destrozado. No muy atrás estaba van der Merwe, quien roció a la pareja con el extintor que había agarrado del maletero del coche mientras Grosjean se alejaba tambaleándose.

El rescate les atrajo una cantidad considerable de atención, de la que van der Merwe prefiere rehuir, pero admite que fue una experiencia "increíblemente positiva" que pone de relieve la competencia y la valentía de Roberts.

“Nunca he sido fanático de ser el centro de atención”, dice van der Merwe. “Me gusta ser bastante anónimo, pero fue genial que Ian obtuviera el reconocimiento que se merece. Ha estado trabajando en este tipo de cosas durante décadas, pone mucho en ello. Y fue bueno para la gente ver que no estamos allí solo para exhibirnos”.

“Pero una cosa que la gente de Bahrein probablemente no entendió es que en realidad no teníamos que hacer nuestro trabajo allí, no hicimos nada, literalmente simplemente aparecimos. Si las cosas no hubieran ido tan bien, la gente habría visto de lo que es realmente capaz alguien como Ian, con tanta experiencia y valentía”.

“Fue agradable ver que fue apreciado y todas las cosas que hemos estado haciendo, que a veces se sienten un poco inútiles porque nunca se acostumbran, pero esa vez se conjuntaron en el trabajo”.

Van der Merwe explica que una parte clave del trabajo es preparar el equipo y mantenerlo funcionando de la manera más consistente y confiable posible. Esto incluye los guantes biométricos utilizados por todos los pilotos de F1, una innovación en la que Roberts y van der Merwe fueron clave en el desarrollo, que le dan a Roberts una indicación del pulso del piloto, los niveles de oxígeno en la sangre y detectan el movimiento para informarle lo que podría encontrarse al llegar”.

El accidente de Grosjean en Bahrein en 2020 llamó la atención sobre el trabajo del equipo de autos médicos de F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Esos preparativos en el sitio varían según el lugar y el nivel de experiencia de su personal, y en el automóvil que van der Merwe usa en un fin de semana determinado. Mercedes y Aston Martin ahora comparten deberes y cada uno tiene "curvas ligeramente diferentes en las que todavía están en términos de que el automóvil esté donde quieren que esté". El tiempo de pista del jueves, principalmente para los sistemas de prueba, incluida la secuencia de luces de arranque y la exploración de los límites de la pista, también se utiliza para ayudar en el desarrollo del vehículo.

La conducción real, por supuesto, también es de vital importancia. Apelando a la "experiencia que realmente solo puedes obtener haciendo pruebas en frío en Pembrey en un auto F3", se requiere que van der Merwe "tenga una confianza increíble en todas las condiciones" y que sea muy consciente de lo que sucede a su alrededor. Dada la enorme diferencia de ritmo entre los coches de la F1 y el coche médico, por lo que tiene que conducir a toda máquina”.

“La razón por la que Charlie quería gente con experiencia en F1 es porque sabía que la delta entre un auto de F1 y un auto de calle es una tontería, es más de un minuto más rápido por vuelta”, dice. “Si estás aprendiendo en el trabajo, probablemente tendrás algún tipo de accidente”.

Esa competencia ayuda a generar confianza entre él y Roberts, quien no necesita temer por su vida en cada curva. Van der Merwe describe su relación como "tan buena como es posible".

“Sé que puedo confiar en Ian si las cosas realmente van cuesta abajo”, dice van der Merwe. “Creo que nos complementamos bastante bien”.

Pero las relaciones con los conductores no pueden darse por sentadas. Después de haber estado en el paddock durante más de una década, van der Merwe ahora es una cara familiar para la mayoría, "ya sea porque me ve en el garaje de vez en cuando, si los hemos recogido por algo o si realmente los hemos ayudado a sacarlos debajo de algunas barreras”. Pero está ansioso por que “entiendan lo más posible que siempre estamos tratando de mejorar”.

“Es una comunidad muy unida y algunos pilotos nos conocen mejor que otros”, dice. “Me llevo bien con todos ellos; todos estamos aquí para hacer un trabajo, por lo que a veces nuestras interacciones son muy breves”.

Roberts y van der Merwe tienen una relación muy unida Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Me gustaría pensar que aprecian que estemos allí, pero realmente no me importa si no lo hacen porque no pensé en eso cuando estaba compitiendo”.

“Algunos son más conscientes que otros de los esfuerzos de seguridad y de dónde es necesario mejorar o desarrollar las cosas, y pueden plantear preguntas durante las reuniones de pilotos y es ahí donde construimos las relaciones. Sabemos que nunca va a ser perfecto, pero es importante que los equipos y los pilotos sepan que constantemente estamos dando lo mejor de nosotros”.

No todas sus interacciones con los pilotos siguen a un incidente de la gravedad de Grosjean. Como un simulacro “para poner en marcha el sistema”, se envía a van der Merwe a recoger a los pilotos durante la práctica si sufren una avería que provoca una bandera roja.

“Somos un poco un taxi glorificado, lo hacemos principalmente para mantener contentos a los equipos y pilotos de que estamos haciendo lo mejor que podemos y no solo los dejamos caminar o regresar en un scooter”, dice.

Van der Merwe recuerda a un emocionado Sergio Pérez después de su victoria en Bakú, el mexicano se detuvo en la pista durante su vuelta de desaceleración. Pero no todo el mundo está tan encantado de verlo.

“A veces quieren charlar, a veces no”, dice van der Merwe. “La mayor parte del tiempo, cuando suben al auto, todavía están en modo carrera y es como si fuera el fin del mundo. Es posible que se hayan estrellado en la calificación y piensen que su fin de semana está arruinado”.

“Es interesante”, resume. "Probablemente sea un poco como un conductor de Uber que se encuentra con todo tipo de personajes divertidos durante el día..."

Van der Merwe y Roberts dejan a Mick Schumacher después de su accidente en la FP3 de Mónaco en 2021 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images