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Fórmula 1 GP de Hungría

Los aficionados opinan que Hamilton "no tiene un respiro" tras la sanción en Hungría

Lewis Hamilton saldrá en quinta posición en el Gran Premio de Hungría tras recibir una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Oscar Piastri.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Los aficionados a la Fórmula 1 han señalado que Lewis Hamilton "no tiene un respiro" después de que el siete veces campeón recibiera una penalización de tres puestos en la parrilla para el Gran Premio de Hungría. 

El británico recibió la sanción por obstaculizar a Oscar Piastri, de McLaren, durante la fase final de la clasificación. Mientras Hamilton recorría la recta principal a velocidad reducida, no se apartó de la trazada para dejar pasar al piloto australiano. 

Ferrari confirmó que había informado a Hamilton de la llegada del McLaren, pero que las instrucciones se comunicaron demasiado tarde. Como resultado, Hamilton, que inicialmente se había clasificado segundo, saldrá ahora en quinta posición en la parrilla del Gran Premio de Hungría.

Aunque la mayoría de los aficionados coincidieron en que el incidente merecía una sanción, algunos argumentaron que el piloto de 41 años no tiene un respiro.

"Era de esperar, pero sigue siendo decepcionante. Si consigue situarse entre los tres primeros tras la primera vuelta, quizá aún tenga opciones de ganar la carrera", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Otro fin de semana echado a perder, esto es exasperante, tío".

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Por desgracia, fue una penalización clara y Lewis no pudo hacer nada al respecto, ya que se trató de un malentendido. Últimamente, Lewis no tiene un respiro", publicó otra persona.

Otras reacciones fueron: "Sí, la verdad es que es un asco en todos los sentidos; no te gusta ver a Lewis perder tres posiciones cuando estaba tan competitivo, y Oscar lleva una racha de mala suerte tremenda, así que es una situación en la que todos salen perdiendo", y "Ay, tío… Otra carrera, otra penalización. Estaría bien tener un fin de semana sin incidentes de principio a fin. Como dijo Fred, todo esto se le comunicó demasiado tarde. [Carlo] Santi le había estado indicando las diferencias durante toda la sesión, pero al final se le pasó por alto. Es una pena, pero es lo que hay".

El actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, también recibió una penalización de tres puestos en la parrilla por no reducir la velocidad lo suficiente ante las banderas amarillas. 

Fotos del GP de Hungría — sábado

Lando Norris, McLaren

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