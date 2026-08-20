Los aficionados a la Fórmula 1 han bromeado diciendo que la "temporada de rumores" ha terminado después de que el cuatro veces campeón Max Verstappen firmara una ampliación de contrato con Red Bull.

Verstappen llevaba tiempo vinculado a Mercedes y McLaren en medio de una serie de cambios de personal y dificultades de rendimiento en Red Bull. Pero el cuatro veces campeón puso fin a las especulaciones sobre su futuro al firmar una prórroga de contrato de dos años con Red Bull, lo que le mantendrá en la escudería de Milton Keynes hasta finales de 2030.

El anuncio se produjo antes del Gran Premio de los Países Bajos y poco después de que se confirmara que tanto Alex Albon como Carlos Sainz habían renovado sus contratos con Williams.

"Ha habido una inquietante falta de tonterías en lo que va de esta “temporada de rumores”", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Recoged, chicos. Y aquí acaba nuestra sed de una divertida “temporada de rumores”. Los anuncios de Williams son lo más interesante hasta ahora, por desgracia. ¡Nos vemos en 2027!".

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"El hombre vio que ya no había forma de entrar en Williams y se apresuró a firmar una prórroga", bromeó otro.

A otros les sorprendió la duración del contrato.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

"Este anuncio de Max es bastante interesante, y la duración del contrato es, la verdad, un poco sorprendente. Siempre habrá cláusulas de rescisión, y Max podría simplemente retirarse, pero asegurarse cuatro años más sigue indicando que seguirá en la F1 en un futuro previsible", publicó otra persona.

"Sinceramente, ¡ni siquiera me imagino a Max, Lando y Leclerc en otro equipo a estas alturas! Llevan tanto tiempo en sus equipos y parecen tan comprometidos con ellos", decía otro comentario, refiriéndose a Lando Norris en McLaren y a Charles Leclerc en Ferrari.

Otras reacciones fueron: "O bien cree que se les ocurrirá algo, o simplemente les es fiel hasta el final", y "Adiós a la temporada de rumores".

Verstappen ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación de pilotos con 109 puntos, a 110 puntos del actual líder del campeonato, Kimi Antonelli.