Aficionadas denuncian acoso en el GP de Países Bajos

Durante el Gran Premio de Austria, algunos aficionados reportaron comportamientos inapropiados en las gradas del circuito del Red Bull Ring, en donde incluso muchos aplaudieron el accidente que sufrió Lewis Hamilton en la clasificación. En ese momento se trataban de seguidores de Max Verstappen, pero tanto el neerlandés como su rival en la pasada temporada de Fórmula 1, expresaron su desacuerdo con los comentarios que se escucharon en las tribunas.

La categoría se vio obligada a realizar un comunicado en el que denunciaban ese tipo de actuaciones por parte de los aficionados, incluso lanzaron una campaña en contra del abuso en donde todos los pilotos participaron con un vídeo publicado en sus redes sociales.

Esto también pasó en las gradas del circuito de Zandvoort:Verstappen califica de "tonto y estúpido" el lanzamiento de bengalas.

Ahora, tras varias carreras en las que pareció calmarse la situación, parece que han vuelto los comportamientos impropios de ninguna persona, sin excepción. Según han reportado algunas fuentes, la organización del Gran Premio de los Países Bajos recibió informes sobre casos de racismo, intimidación sexual y homofobia, como ya ocurrió en Spielberg.

La fundadora del club de fans en Zandvoort, Svenja Tillemans, explicó a NOS que desde el viernes se produjeron 25 denuncias de mujeres a las que se las habían gritado, manoseado y tomado vídeos y fotos no deseadas. Como indica el canal de televisión neerlandés, no se ha presentado ningún informe a la policía, pero los organizadores de la carrera recibieron al menos una denuncia formal.

En una reacción por escrito, el organismo afirma que no toleran comportamientos indeseables e intimidatorios, en donde "cada incidente se trata, y se intenta que todos los visitantes tengan una estancia segura y agradable".

Una de las personas que sufrió ese acoso en las gradas del trazado holandés explicó al medio local lo que le sucedió: "Llevaba dos años deseando de venir, pero después de las últimas experiencias del fin de semana, no creo que quiera volver a la Fórmula 1".

"Tengo las rodillas inflamadas, y me he tenido que poner tiritas. He oído decir a hombres 'esta tarde se lo ha pasado bien de rodillas', 'anoche estuvo muy ocupada' y 'sin esas vendas ya se ve que es una puta zorra'", aseguró. "Nunca me he sentido tan sucia, humillada, inferior e insegura en un evento, por eso nos fuimos a casa lo más rápido posible después de la carrera".

Este es el tipo de comportamientos que no se deberían ver en ningún acontecimiento deportivo ni en la vida más allá de cualquier situación, ya que todas las personas merecen un respeto e igualdad, unos valores que la Fórmula 1 ha defendido con fuerza en varias campañas como la de 'We Race as One'