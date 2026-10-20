Fórmula 1 GP de Singapur

Advertencia de Lawson sobre Alpine y el recuerdo de 2024: "Aún no hay nada garantizado"

Liam Lawson subrayó que, mientras su equipo avanza hacia el mejor resultado de campeonato de su historia, no debe pasarse por alto la amenaza de Alpine que tienen detrás.

Neşe Akkoyun Ronald Vording

Publicado: 20 oct 2026, 17:51

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Después del Gran Premio de Singapur, Racing Bulls llegó a los 100 puntos en el Campeonato de Constructores y elevó a 32 puntos la diferencia con su rival más cercano, Alpine. En Singapur, Liam Lawson tuvo un fin de semana productivo y, con un quinto puesto en la carrera sprint y un séptimo en la carrera principal, sumó por sí solo 10 puntos para el equipo.

Con Alpine completando su tercer fin de semana consecutivo sin puntos, Lawson y su compañero de equipo, Arvid Lindblad, quedaron un paso más cerca de darle a Racing Bulls la mejor posición de campeonato de su historia. Ese logro significaría superar todos los resultados obtenidos por el equipo bajo sus identidades anteriores, Toro Rosso y AlphaTauri.

Sin embargo, pese a contar con una ventaja de 32 puntos sobre la dupla formada por Pierre Gasly y Franco Colapinto, Lawson prefirió mantenerse cauto y recordó el sorpresivo podio que Alpine consiguió en Brasil 2024.

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Al evaluar la diferencia de puntos entre ambos tras el fin de semana de Singapur, Lawson dijo ante los medios: "Nunca hay un resultado definido, nada está garantizado”.

“En comparación con nuestro pasado, ahora estamos sin duda en una mejor posición y en los últimos fines de semana logramos ampliar la diferencia de puntos. Singapur fue un gran fin de semana para nosotros”.

“Mientras nosotros hicimos un buen trabajo, ellos no pudieron sumar puntos en ninguna de las dos carreras; ni siquiera estoy seguro de que hayan conseguido puntos en este triplete de carreras. Pero tienen un coche muy, muy rápido”.

“Estoy muy contento con mi equipo, en las últimas semanas tomamos todas las decisiones correctas, pero no hay nada garantizado para el resto del año. Hace un par de años, Alpine hizo un doble podio en Brasil.

“Así que en este deporte puede pasar cualquier cosa en cualquier momento".

Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Antes del Gran Premio de Sao Paulo de 2024 al que hizo referencia Lawson, Alpine ocupaba el noveno lugar del campeonato con apenas 14 puntos después de una temporada muy difícil. El equipo estaba por detrás de Haas, con 46 puntos, Racing Bulls, con 36, y Williams, con 17.

Sin embargo, en aquella carrera caótica disputada bajo una intensa lluvia, Esteban Ocon terminó segundo y Pierre Gasly fue tercero, subiendo ambos al podio, y junto con los puntos obtenidos en la carrera sprint Alpine sumó nada menos que 35 puntos en un solo fin de semana.

Con ese resultado histórico, Alpine saltó de golpe al sexto lugar y, al superar a Haas, Racing Bulls y Williams, completó la temporada con millones de dólares adicionales en premios.

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