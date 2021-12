Newey: "Fue lo más cerca que estuve de sufrir un infarto"

Es conocido por su discreción, a pesar de estar omnipresente al frente del equipo Red Bull Racing junto a Christian Horner y Helmut Marko. El domingo, en el Gran Premio de Abu Dhabi, Adrian Newey vio recompensados sus esfuerzos al recuperar la alegría del título mundial.

El director técnico de la escudería con sede en Milton Keynes es conocido por haber ganado campeonatos en casi todos los lugares en los que ha estado, con éxitos en Williams y McLaren en la década de 1990 y para Red Bull a principios de la década de 2010. Ahora ha contribuido al título mundial de Verstappen. Pero no sin antes sufrir.

"Hay muchas emociones en una carrera como ésta", dijo a Sky Sports. "Obviamente, en las vueltas anteriores al coche de seguridad, parecía que todo se escapaba. Entonces empiezas a pensar en el año y en lo que podrías haber hecho, en algunos momentos desafortunados, en Copse (por el accidente de Silverstone) en particular, que personalmente siempre me hace reflexionar sobre lo que pasó allí. Y luego llegó el coche de seguridad, y obviamente tuvimos suerte. No hay dos maneras de ver el coche de seguridad, pero si lo pienso, y por supuesto sé que soy parcial, pero creo que en general Max se lo merecía".

Para Newey, el escenario hace que este título mundial sea inevitablemente especial, aunque haya tenido algunos finales de temporada disputados y con mucha tensión. "Fue lo más cerca que estuve de sufrir un infarto y desmayarme después", admitió. "He tenido otros títulos que se definieron en la última carrera, por supuesto, pero ninguno de ellos en la última vuelta, y eso fue increíble, absolutamente increíble".

Max Verstappen cruza la meta en Abu Dhabi.

El título mundial de pilotos de Verstappen es la coronación del trabajo de Red Bull con su RB16B. Una máquina con la que el equipo austriaco ha gestionado bien los cambios reglamentarios para 2021 y destinados a reducir el apoyo aerodinámico. ¿Una modificación técnica que benefició al equipo?

"Es difícil saberlo con exactitud", dijo Newey. "Todos hemos votado a favor de los cambios de reglas. ¿Funcionó mejor para nosotros que para Mercedes? Ciertamente, así lo parecía a principios de año, y luego en los últimos Grandes Premios volvieron con mucha fuerza. En general, probablemente teníamos el coche más rápido, y eso tiene que ser un reconocimiento a todos los de la fábrica. Todos estamos en el punto de mira aquí, pero lo que ha hecho la gente de la fábrica, mis compañeros, los ingenieros, todos, el apoyo que sentimos cuando estamos aquí y que nos dan, es increíble".

Newey ha contribuido en el pasado al éxito de campeones del mundo como Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen y Sebastian Vettel. En la actualidad, está igual de impresionado por su colaboración con Verstappen, especialmente por la facilidad con la que trabaja con el neerlandés.

"Sí, es agresivo, pero creo que en general es muy leal, tiene mucho talento, mucho empuje", resumió. "Todavía es muy joven, todavía puede aprender, es simplemente increíble. Y lo mejor de todo es que es fácil trabajar con él. No hay ninguna pretensión, simplemente llega y se pone manos a la obra. Me encanta, es increíble".