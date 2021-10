El acuerdo Andretti-Sauber se acerca más y Bottas desconoce el acuerdo

En el pasado Gran Premio de Turquía de hace dos semanas, se supo que Andretti está negociando cerrar un trato para adquirir una participación mayoritaria en la empresa Islero Investments, en teoría de hasta el 80%, que posee Sauber, que a su vez administra la marca Alfa Romeo en Fórmula 1.

Desde entonces no ha habido más noticias oficiales, pero el asunto fue tema de conversación en la primera jornada del GP de Estados Unidos. Allí preguntaron al futuro piloto de Alfa Romeo, Valtteri Bottas, cómo veía el asunto, y el finlandés echó balones fuera, asegurando que "no estaba al tanto de las negociaciones al respecto".

Y añadió: "Y para ser sincero, no conozco muchos detalles, no sé si realmente hay una gran posibilidad de que eso suceda o no. Pero estoy seguro de que las personas que tienen que tomar la decisión sabrán qué será lo mejor para el equipo a largo plazo".

"Y no creo que tenga mucho que decir sobre quién es el dueño del equipo y en qué porcentaje; así es como funciona esto, ese es el lado comercial de la Fórmula 1".

Andretti lleva tiempo interesado en añadir la Fórmula 1 a su amplia cartera de proyectos en IndyCar, Indy Lights, Fórmula E, Extreme E y Supercars.

Desde 2016, el Haas F1 Team es el único equipo estadounidense en F1, el primero desde 1986. Sin embargo, el director Gunther Steiner restó importancia al impacto de que hubiera otra escudería norteamericana en la parrilla.

"No veo a nadie como una amenaza", declaró Steiner. "No tenemos ningún problema con eso.De hecho creo que nosotros no explotamos el mercado estadounidense, el mercado de patrocinio tanto como deberíamos, porque de lo contrario tendríamos más logos estadounidenses en el coche".

"No ha venido nadie llamando a nuestra puerta con un gran patrocinio y diciéndonos que como somos estadounidenses van a hacer esto o lo otro, o a apoyar a un piloto o estadounidense".

Cuando se le preguntó si Michael Andretti se le había acercado alguna vez para plantearle un trato con Haas, Steiner respondió: "No sé qué está haciendo Michael, para ser sincero. Hablé con él un par de veces, pero no últimamente, la verdad".

“No sé qué está tratando de hacer Michael. Todo el mundo se conoce en las carreras estadounidenses, y tal vez hubo conversaciones, pero no tan concretas como crees".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Por su parte, a Bottas le plantearon la posibilidad de que Andretti fuera el nuevo propietario del Alfa Romeo, y aunque contestó "¿por qué no?", aseguró que le gustaría haber conocido los planes antes del fichaje: "Obviamente, como piloto del equipo para el futuro, sería bueno saber un poco más sobre los planes para el futuro antes de firmar. Pero sí, ¿por qué no?".

Sin embargo, y aunque no hay noticias, Emerson Fittipaldi habló como si supiera algo más...

En una entrevista organizada por Kelbet.es en la que estuvo Motorsport.com, sus declaraciones apuntaron a algo que parece hecho: "Con la llegada de Michael Andretti a Sauber en Europa y con un grupo de inversionistas estadounidenses, unido al objetivo de Liberty de hacer grande la Fórmula 1 en Estados Unidos, estoy seguro de que Michael quiere un piloto estadounidense en la F1".

"Sauber es un equipo técnico muy, muy bueno. Y creo que para Michael es genial ese nuevo desafío de un equipo estadounidense con sede en Europa, con toda la gente de Sauber".

También lee: Por qué Colton Herta no podría ascender a la F1 de inmediato

De hecho, Fittipaldi no tiene dudas de que Alfa Romeo-Sauber podrá avanzar de la mano de Andretti: "Sí, seguro, porque llegará a un sitio donde ya hay mucha gente competente y con mucha experiencia. Frederic Vasseur es un gran director de equipo y estoy seguro de que con la experiencia de Michael pueden formar una escudería competitiva para los próximos años".

"Aunque no sé el primer año con las nuevas reglas, seguro habrá sorpresas el año que viene".

Ahora, por tanto, sobre Andretti y Alfa Romeo parece que solo hay dos asuntos a resolver: cuándo se hace oficial... y hasta dónde llegará el equipo las próximas temporadas.