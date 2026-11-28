Fórmula 1 GP de Qatar

100% de desgaste en 15 vueltas: los problemas de neumáticos en Qatar superan lo previsto por Pirelli

Pirelli evalúa reducir el límite de 27 vueltas para el uso de los neumáticos después de que los entrenamientos del viernes revelaran un desgaste y una degradación superiores a lo esperado, además de cortes profundos provocados por la grava.

Ronald Vording

Publicado: 28 nov 2026, 9:38

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Cada año, el Lusail International Circuit representa el mayor desafío del calendario de la Fórmula 1 para su único proveedor de neumáticos, Pirelli. Es precisamente por esa razón que esta temporada vuelve a haber una duración máxima de stint, con el límite fijado esta vez en 27 vueltas por juego de neumáticos.

Esto último se basó en las simulaciones previas al evento de Pirelli, pero en la práctica la situación está resultando aún más extrema de lo esperado, según explicó el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra.

"El punto es que el nivel de graining y el nivel de desgaste son más altos de lo que esperábamos antes del evento. Es bastante impresionante, las sorpresas que este circuito nos da cada vez que venimos aquí", sonrió Berra.

"Lo que hemos notado es que durante las tandas con alta carga de combustible, el graining aparece en los tres compuestos, C3, C2 y C1. El C1 es ligeramente más resistente en términos de resistencia mecánica y el nivel de graining se reduce un poco, mientras que en el C2 y el C3 el nivel de graining es de moderado a alto.

"Eso está acelerando el desgaste, principalmente en dos zonas: el área TWI 2 y 3, es decir, básicamente hacia el hombro interior del neumático, y luego también en el hombro más exterior del neumático. Tenemos dos puntos de alto desgaste y ya hemos visto casos de 100% de desgaste durante las tandas con alta carga de combustible después de 15 vueltas".

Esos casos de desgaste localizado extremo ocurrieron bastante antes del límite prescrito de 27 vueltas, lo que significa que Pirelli está evaluando si ese límite debe reducirse aún más. Sin embargo, la respuesta no es necesariamente afirmativa, dado que, además del desgaste, la degradación de los neumáticos también está resultando más alta de lo esperado.

"Estamos evaluando todos los juegos que hemos seleccionado de la FP1 y la FP2. Vamos a revisarlos, a seccionarlos, y obviamente, si no hay un problema de integridad, mantendremos las 27 vueltas. Sabemos que el nivel de graining se reducirá para la carrera y los equipos harán mucha más gestión para extender la duración del stint", explicó Berra.

"Así que, si no inducen ningún aumento en términos de problemas de integridad, entonces podemos mantener las 27 vueltas. Pero es un análisis que está en curso en nuestro laboratorio, así que vamos a entender si continuamos con 27 o no".

Photo by: Pirelli

Una mayor degradación podría hacer que el límite existente sea menos preocupante para Pirelli, ya que Berra no espera que los equipos lleguen hasta el límite permitido de 27 vueltas por juego. Con los pilotos perdiendo una cantidad considerable de tiempo por vuelta debido a la alta degradación, podría ser más beneficioso parar antes.

"Es cierto lo que dices, así que la degradación es más alta de lo que esperábamos antes del evento. Y creo que esto obligará a los equipos a parar antes", dijo Berra cuando Motorsport.com le preguntó por el factor de la degradación.

"No creo que sea realmente potente en este momento, viendo el último análisis que hemos hecho, hacer un stint de 27 vueltas. Porque si lo extiendes tanto, habrá una clara caída de rendimiento de 0.2 segundos por vuelta, y eso te obliga a tomar un neumático nuevo y parar antes. Así que básicamente puedes dividir la carrera en tres stints más equilibrados en lugar de tener 27, 27 y 3 vueltas".

Esto último, por supuesto, sigue siendo un riesgo si hay un safety car temprano, como ocurrió el año pasado. Pero incluso en ese escenario, Berra no espera ver stints de 27 vueltas, sino más bien una estrategia de tres paradas.

"Sí, correcto. Según nuestra simulación, la estrategia óptima será 19, 19, 19. Un safety car incluso puede forzarlos hacia tres paradas al final. Una por el safety car y dos más tarde, en lugar de solo una".

El dilema de la presión de los neumáticos

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Además del desgaste extremadamente alto y la duración máxima de stint, hay otro tema relacionado con los neumáticos del que se habla en el paddock: las presiones extremadamente altas. Para los neumáticos delanteros, la presión mínima se ha fijado en 29psi, la más alta de toda la temporada.

No obstante, esto también sigue siendo evaluado, ya que la gran cantidad de grava en la pista ha dejado literalmente su marca en los neumáticos.

"Hemos notado cortes de grava en los neumáticos. Hemos visto a varios pilotos saliéndose de la pista y llevando mucha grava a la trazada. Hemos visto algunos de esos cortes bastante profundos en la construcción", reveló Berra.

"También hubo una bandera roja por esto y es algo que, en un circuito como este, es una variable adicional que puede generar cierta atención de nuestra parte en términos de pinchazos, etc."

En términos prácticos, esto significa que Pirelli también está evaluando si las presiones de los neumáticos deben aumentarse aún más, lo que las llevaría a un récord en la era moderna de la F1.

"Estamos evaluando todas las variables y, si es necesario, también aumentaremos la presión".

Sin embargo, Pirelli preferiría no aumentar las presiones de los neumáticos, ya que hacerlo podría exacerbar el graining y el desgaste localizado.

"Estamos rodando casi a 30psi, así que básicamente lo localizas. Reduces la huella de contacto del neumático y localizas el desgaste en un solo punto, básicamente", explicó Berra.

Esos puntos son actualmente TWI 2, TWI 3 y TWI 6. TWI significa indicador de desgaste de la banda de rodadura, con 2, 3 y 6 ubicados hacia los hombros del neumático. Aumentar aún más la presión de los neumáticos reduciría la huella de contacto, concentrando potencialmente el desgaste en un área más pequeña y desplazándolo hacia el centro del neumático.

"Por eso no aumentaría la presión, si es posible. Pero si tenemos que hacerlo por razones de integridad, entonces obviamente vamos a evaluarlo. Si sigues aumentando la presión, mueves el graining más hacia el interior, más hacia el centro. Y el TWI 6 está bajo presión de todos modos debido a las altas cargas, así que básicamente tienes altas cargas laterales y estresas mucho esta parte del neumático".

Como lo resumió Berra: "Sorpresa tras sorpresa tras sorpresa".

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