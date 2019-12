Los 10 pilotos de F1 "olvidados" de la década de 2010

En 2006, fue anunciado en Silverstone como piloto de pruebas de Super Aguri, donde debutaría cuatro carreras después como sustituto de Franck Montagny. El comienzo no fue el mejor: en sus dos primeras carreras no duró más de una vuelta y dañó el chasis por un accidente en su debut. Al año fichó por Spyker sustituyendo a Christijan Albers, pero allí también acabó último en muchas ocasiones. Su papel como probador de Renault F1 le permitió ganarse una oportunidad en 2010, con Hispania Racing Team. Al igual que con Super Aguri y Spyker, estuvo en la parte trasera de la parrilla en siete carreras. Y, tras algún año más desaparecido, disputó dos carreras de Fórmula E en 2014-2015.

Cuando hablamos de pilotos belgas de Fórmula 1, el nombre de Jérôme d’Ambrosio no es el primero que se viene a la mente. Logró buenos resultados en las categorías junior de Renault y también rindió bien en la GP2. En 2010, el belga fue incluido en el programa de jóvenes talentos de Renault, pero ese mismo año se cambió al equipo Virgin F1 para disputar cuatro sesiones de libres. Un año después debutó como titular en Fórmula 1 como compañero de Timo Glock. Acabó 24º en el campeonato, por delante de Glock, pero no le ofrecieron seguir en 2012. D’Ambrosio firmó un contrato de probador con Lotus y entró por el sancionado Romain Grosjean en el GP de Bélgica.

Para 2013, se cambió a Caterham, donde formó un equipo con su ex compañero de GP2 Giedo van der Garde. Con un coche con poco rendimiento, su resultado solo pudo ser un 14º puesto. Al año siguiente fue piloto reserva en Lotus, pero eso no le valió para volver a ser titular. Después de algunas apariciones en la Fórmula E en la temporada 2014-2015, colgó el casco.

Will Stevens

8 / 10

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

La historia de Will Stevens tiene algunas similitudes con la de Charles Pic: no ganó títulos en las categorías inferiores y en Fórmula 1 estuvo en los equipos de la parte trasera de la parrilla. Marussia anunció en octubre de 2014 al británico como piloto de pruebas, con el objetivo de disputar el viernes del Gran Premio de Japón. Sin embargo, los documentos requeridos no llegaron a tiempo, por lo que ese debut no se produjo. Frustrado, Stevens contactó con Caterham, donde le permitieron debutar en Abu Dhabi por la suma de 500.000 libras. Acabó 17º, doblado.

No se quedó sin presupuesto, porque al año siguiente firmó un contrato con Manor (antiguo Marussia). Gastó mucho dinero y no tuvo éxito, siendo el 13º puesto de Silverstone su mejor resultado. No fue posible tener una gloriosa carrera en Fórmula 1, después de lo cual buscó refugio en las Blancpain Series y las carreras de resistencia. En 2017, ganó las 24 Horas de Le Mans en la clase GTE-Am.