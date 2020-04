Las 10 mejores actuaciones en lluvia en la F1

Al regresar al circuito, el alemán redujo la brecha, pero no lo suficiente. A pesar de que Hill tenía una goma más desgastada, todavía llegó a la última vuelta con una diferencia de 2.5 segundos y la extendió en los metros finales para lograr su novena victoria en su carrera.

No solo las condiciones en torno a uno de los grandes circuitos del mundo fueron desafiantes, Hill también se enfrentó a Schumacher cuando su pelea por el título se acercaba a su clímax. El piloto de Williams llegó a Japón cinco puntos por detrás y necesitaba vencer a Schumacher para tener una oportunidad realista de la corona en el GP de Australia.

A pesar de no ser considerado uno de los grandes por muchos, Damon Hill tenía un buen historial en carreras con pista mojada. El GP de Brasil de 1996, a menudo olvidado, en el que superó el Ferrari de Michael Schumacher, es un ejemplo, pero la carrera en Suzuka en 1994 es el evento que el piloto mismo escoge como su mayor éxito en esas condiciones.

Los circuitos callejeros ofrecieron esperanza a los pilotos del DFV, como el equipo Williams de Rosberg, pero la calificación de Mónaco no parecía prometedora. A pesar de realizar su mejor sesión de calificación, Rosberg solo pudo clasificarse quinto, 1.5 segundos detrás del Renault de Alain Prost que ocupó la pole. Sin embargo, eso fue tres lugares y 1.4 segundos más rápido que el próximo DFV, su compañero de equipo Jacques Laffite.

"Fue un día increíble, con un paquete que no debía estar cerca del podio", dijo Vettel años después. "Estoy extremadamente orgulloso de haber sido parte de ese día milagroso".

"Sin Sebastian en el auto, esta victoria no hubiera sido posible", dijo el director técnico de Toro Rosso, Giorgio Ascanelli.

Vettel sobrevivió un momento salvaje desde el principio y aún lideró después de la primera ronda de paradas. Kovalainen parecía golpeado, pero su compañero de equipo era otro asunto. A media distancia, Vettel tenía a Lewis Hamilton, quien no se había detenido, en sus espejos, con el de McLaren remontando después de haber arrancado en el sitio 15.

Fue "un estudio de caso sobre el brillo del clima húmedo en el bellamente equilibrado Toro Rosso", según Mark Hughes de Autosport. "Vettel conducía desinhibido, como si no tuviera nada que perder, deslizándose como lo hizo en la calificación".

Atrapó a Surtees, pero no pudo encontrar el camino. El BRM líder tenía más velocidad en línea recta que el Lola, pero Surtees creía que había encontrado una manera de ganar conforme la carrera llegaba al final.

Además de la presión de los dos detrás, Hill también tuvo que lidiar con un extintor de incendios suelto, aunque no era el único con problemas.

"Pasó a la gente por la izquierda, a la derecha y al centro y no estaba por encima de poner un par de ruedas en el pavimento si la situación lo exigía".

El francés ya había brillado en pista mojada antes, sobre todo subiendo del puesto 16 al segundo en el GP holandés de 1968 para Matra, pero no hay duda de que esta fue una de las mejores actuaciones en la historia de la F1.

“Sorpresiva victoria para BRM y Beltoise en Mónaco", dijo la portada de Autosport, y eso podría considerarse una subestimación al describir la carrera de 1972. Antes de la cuarta ronda del campeonato, el mejor resultado de BRM había sido noveno. Incluso después de eso, Beltoise no conseguiría más allá de un octavo escaño en el resto de la campaña.

"Elegir mi carrera favorita de todos los tiempos no es tan fácil, pero ese fue un fin de semana increíble", dijo Hamilton en una entrevista con Mercedes a fines de 2016. "La gente giraba a la izquierda, a la derecha y al centro”.

Durante un tiempo, Hamilton fue tres segundos más lento que el mejor con neumáticos para lluvia extrema, pero mucho más rápido que otros en los intermedios. No tuvo que detenerse de nuevo para cambiar de nuevo a medida cuando la pista se secaba, por lo que su ventaja solo creció aún más.

La calificación no fue lo mejor para él y se alineó octavo, pero tuvo un arranque fantástico, uno tan bueno que el personal del equipo y los espectadores que estaban parados al lado de la pista tuvieron que moverse mientras giraba a la derecha.

Clark tenía varios candidatos para esta lista, pero su victoria por casi cinco minutos en una pista que no le gustó es digna de recordarse. Es cierto que con el Lotus 25 tenía el mejor auto, y las regulaciones de 1500cc de la época no eran las más desafiantes de la F1, pero el circuito original de Spa de 14 kilómetros seguía siendo temible.

Incluso el ingeniero de Williams James Robinson estaba impresionado: "Al mirar el Ferrari, no creo que el auto fuera brillante. Parecía que estaba en el hielo. El tipo es simplemente otra cosa. Fue bastante sorprendente".

Schumacher hizo eso y nunca perdió la ventaja durante dos paradas en boxes. Incluso con el motor V10 Ferrari cayendo intermitentemente en ocho o nueve cilindros no cedió ninguna chance.

"Presioné embrague y no había nada", dijo Schumacher. "Casi me detuve, luego lo intenté de nuevo, solo tenía un embrague de encendido / apagado por alguna razón".

"Fue mucho peor que Mónaco el año pasado. Una vez casi me giré frente a los boxes, como Prost, pero tuve la suerte de permanecer en el camino".

Justo antes de la mitad de la distancia, la lluvia empeoró tanto que incluso Senna, ahora con 37 segundos de ventaja, comenzó a gesticular para detener la carrera. No fue así, y Prost, que todavía intentaba pasar a De Angelis, simplemente se lanzó al ataque en la recta principal. Los dos Lotus se alejaron en las primeras vueltas, con Senna despejándose de De Angelis, antes de que el McLaren de Prost avanzara para pelear por el segundo escaño.

1. Jackie Stewart, GP de Alemania 1968, Matra MS10

10 / 10

Foto de: LAT Images

Arranque: 6°

Resultado: 1°

Para vencer a Senna y Schumacher en esta lista se requería algo especial y el dominio de Stewart de esta carrera atrozmente húmeda en el circuito más grande de todos los tiempos de la F1, el Nurburgring de 22 kilómetros lo fue.

Es cierto que tenía una ventaja de neumáticos sobre sus principales rivales, y que el Matra MS10 era un buen auto, pero el desafío de la pista y las circunstancias en las que se dio la victoria de Stewart le valieron nuestra posición número uno.

"Definitivamente fue el padre de todos ellos, no había una pista de carreras en el mundo que estuviera cerca", dijo el escocés sobre el circuito.

Stewart se alineó en la tercera fila para el arranque después de una calificación complicada y retrasada, durante la cual pocos pilotos establecieron tiempos representativos debido a las condiciones de humedad y niebla. Pero incluso con los problemas eléctricos en el Matra alcanzó el tercer sitio en la largada.

"Bajé por el pitlane de hormigón: había más agarre que en el asfalto y apenas tuve una ligera patinada”, agregó Stewart.

Luego de ese movimiento pasó al Ferrari de Chris Amon en Adenau - "No creo que lo esperara" - y venció al Lotus de Graham Hill para liderar por ocho segundos al final de la primera vuelta.

"En la segunda vuelta, Stewart había avanzado 25 segundos más, el azul Matra parecía solitario pero seguro a la cabeza del pelotón", describió el informe de Autosport, que también explicaba las condiciones como "increíblemente malas" y "probablemente las peores en el Ring desde antes de la guerra”.

En la octava vuelta, Stewart estableció la que sería la vuelta más rápida de la carrera: 9m36, que fue 15 segundos más veloz de lo que cualquier otro competidor logró en los 14 giros de distancia.

En la parte final, Hill, segundo de la competencia, giró y se detuvo antes de regresar al camino, lo que permitió a Stewart aumentar más su ventaja. Al final, el margen de la victoria fue de 4m03.2s.

"Cometí un error, justo después del Karussell. Estaba tan mojado que los ríos no eran iguales en cada vuelta y acerté en uno", agrega Stewart.

Como si las condiciones no fueran lo suficientemente desafiantes, Stewart conducía con su muñeca derecha con un soporte de plástico luego de que se había roto el escafoides en un accidente en Jarama.

"Si hubiera sido una carrera en seco, no habría ganado", explicó el vencedor, quien se vio obligado a perder los GP de España y Mónaco ese año. "Podría haber sido demasiado para mí, pero en mojado no me preocupaba en absoluto".