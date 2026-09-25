2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito urbano de Bakú.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Gracias a todos por acompañarnos! Volvemos la semana que viene con el GP Bahrein, en Malasia
"Tras la doble amarilla perdí el impulso", dice Russell, pero lo ha conseguido. No hay diferencia entre él y Verstappen.
Hadjar se hace con el tercer puesto, un doblete para Red Bull. Leclerc, Antonelli, Hamilton, Lindblad, Ocon, Bearman y Sainz completan el top 10.
¡¡RUSSELL GANA ESTA CARRERA POR UNA DÉCIMA!!
Bandera amarilla
Verstappen marca la vuelta rápida, pero por ahora Russell sigue manteniéndose a raya
Distancia mínima
Verstappen roza el muro, pero el equipo le dice que no hay problemas de fiabilidad. Están separados por +1.021 en la vuelta 47/51
Kimi es 5°, pasó a Hamilton
Russell tiene la velocidad justa en línea recta para mantener a Verstappen a raya esta vez
Antonelli está ahora pisándole los talones a Hamilton, pero por el momento se mantiene firme. Pérez ataca a Lawson por el puesto 13°
¡¡PIASTRI SE PASA A LA FRENADA Y CAE AL PUESTO 15° MIENTRAS HADJAR TOMA EL ÚLTIMO LUGAR DEL PODIO!!
Russell mantiene el liderato, atacado por Verstappen y Piastri 3°
¡¡SE RELANZA LA CARRERA!!
Esto es abandono para Colapinto
Franco venía por la zona sucia, sin agarre y se lleva a Gasly y Norris. Una pena
Norris fuera de carrera
¡TENEMOS SAFETY CAR OTRA VEZ!
¡CARRERA REANUDADA! Y VERSTAPPEN PASA A PIASTRI, LOS ALPINE SE TOCAN
¡Se va el Safety Car!
El accidente de Albon
Sigue neutralizada la carrera
La repetición del accidente de Albon permite ver cómo bloquea en la curva 5 y mantiene demasiada velocidad
Russell y Piastri también van a parar. Los dos Red Bull entran a boxes, aunque puede que haya omitido uno por si acaso le sacan bandera roja...
Leclerc y Hamilton también se detienen.
Para Franco, 2.4 segundos
Comienza la locura en los pits
Por: Gaby Manzo