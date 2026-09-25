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GP de Azerbaiyán

2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Azerbaijan
23 sept 2026 al 26 sept 2026
Baku City Circuit, AZ
Live Text
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito urbano de Bakú.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Clasificación en directo

Resumen

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¡Gracias a todos por acompañarnos! Volvemos la semana que viene con el GP Bahrein, en Malasia

 

 

 

Formula 1

FIA sanciona a Colapinto por el choque en Bakú

Franco Colapinto tendrá que cumplir la sanción en la próxima carrera, el GP de Bahréin en Malasia.

FIA sanciona a Colapinto por el choque en Bakú

 

Formula 1

Colapinto admite el error tras el choque que provocó la ira de Gasly y Norris en Azerbaiyán

El piloto argentino pidió “disculpas a todos” y dio su versión de lo sucedido en el accidente múltiple que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto admite el error tras el choque que provocó la ira de Gasly y Norris en Azerbaiyán

 

 

Así quedan ambos campeonatos

Formula 1

Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Azerbaiyán de la F1 2026

George Russell, ganador del Gran Premio de Azerbaiyán, le ha recortado algunos puntos a Kimi Antonelli, que sigue siendo el líder indiscutible del campeonato.

Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Azerbaiyán de la F1 2026

 

Formula 1

Cinco conclusiones rápidas del GP de Azerbaiyán de F1 2026

George Russell aprovechó su oportunidad para lograr una victoria convincente en Baku en un fin de semana en el que su compañero de equipo cometió su primer gran error del año

Cinco conclusiones rápidas del GP de Azerbaiyán de F1 2026

 

Formula 1

Norris reclama que Colapinto sea suspendido de la F1 por el choque en Bakú

Lando Norris reclamó que Franco Colapinto sea suspendido por una carrera por el accidente que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Norris reclama que Colapinto sea suspendido de la F1 por el choque en Bakú

 

 

 

Formula 1

Russell gana un dramático final en Azerbaiyán, Colapinto abandona y Checo Pérez en 15

George Russell supo administrar sus neumáticos blandos en la parte final para llevarse la victoria sobre Max Verstappen.

Russell gana un dramático final en Azerbaiyán, Colapinto abandona y Checo Pérez en 15

 

 

"Tras la doble amarilla perdí el impulso", dice Russell, pero lo ha conseguido. No hay diferencia entre él y Verstappen. 

Hadjar se hace con el tercer puesto, un doblete para Red Bull. Leclerc, Antonelli, Hamilton, Lindblad, Ocon, Bearman y Sainz completan el top 10. 

¡¡RUSSELL GANA ESTA CARRERA POR UNA DÉCIMA!!

 

 

Bandera amarilla

Verstappen marca la vuelta rápida, pero por ahora Russell sigue manteniéndose a raya

Distancia mínima 

 

Verstappen roza el muro, pero el equipo le dice que no hay problemas de fiabilidad. Están separados por +1.021 en la vuelta 47/51

Kimi es 5°, pasó a Hamilton 

Russell tiene la velocidad justa en línea recta para mantener a Verstappen a raya esta vez

Antonelli está ahora pisándole los talones a Hamilton, pero por el momento se mantiene firme. Pérez ataca a Lawson por el puesto 13°

¡¡PIASTRI SE PASA A LA FRENADA Y CAE AL PUESTO 15° MIENTRAS HADJAR TOMA EL ÚLTIMO LUGAR DEL PODIO!!

 

Formula 1

VIDEO: El choque entre Colapinto, Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino protagonizó un choque con Pierre Gasly y Lando Norris durante la carrera de la Fórmula 1 en Bakú.

VIDEO: El choque entre Colapinto, Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

Russell mantiene el liderato, atacado por Verstappen y Piastri 3° 

 

¡¡SE RELANZA LA CARRERA!! 

Esto es abandono para Colapinto 

 

Franco venía por la zona sucia, sin agarre y se lleva a Gasly y Norris. Una pena 

 

 

 

Norris fuera de carrera

¡TENEMOS SAFETY CAR OTRA VEZ!

¡CARRERA REANUDADA! Y VERSTAPPEN PASA A PIASTRI, LOS ALPINE SE TOCAN

¡Se va el Safety Car!

El accidente de Albon 

 

 

Sigue neutralizada la carrera

 

La repetición del accidente de Albon permite ver cómo bloquea en la curva 5 y mantiene demasiada velocidad

 

 

Russell y Piastri también van a parar. Los dos Red Bull entran a boxes, aunque puede que haya omitido uno por si acaso le sacan bandera roja...

Leclerc y Hamilton también se detienen. 

 

 

Para Franco, 2.4 segundos

Comienza la locura en los pits

Por: Gaby Manzo

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