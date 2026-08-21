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F1 EN VIVO: la práctica libre y la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 2026 Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en la práctica libre y en la clasifiación sprint para el GP de Países Bajos de F1 que se disputa en Zandvoort con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.