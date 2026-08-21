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GP de Países Bajos

2026 Fórmula 1 GP de Países Bajos

Netherlands
20 ago 2026 al 23 ago 2026
Zandvoort, NL

F1 EN VIVO: la práctica libre y la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Lo siguiente en el menú: clasificación sprint 

Formula 1

A qué hora y cómo ver la práctica libre y la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 en Zandvoort

La F1 vuelve a la acción el viernes con el GP de Países Bajos en Zandvoort, donde habrá una práctica libre y la clasificación sprint. Aquí te contamos los horarios y cómo ver la actividad desde Latinoamérica.

A qué hora y cómo ver la práctica libre y la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 en Zandvoort

 

 

 

Formula 1

Antonelli lidera la FP1 en Países Bajos, Colapinto es 13° con el Alpine ‘viejo’ y Checo Pérez es 21°

Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el más rápido en la única práctica libre del GP de Países Bajos en Zandvoort, seguido de Lando Norris y Lewis Hamilton. Franco Colapinto fue 13° y Checo Pérez finalizó penúltimo.

Antonelli lidera la FP1 en Países Bajos, Colapinto es 13° con el Alpine ‘viejo’ y Checo Pérez es 21°

¡Se termina la sesión!

 

 

Leclerc marca un tiempo de 1m13.347s, siendo el más rápido. Sin embargo, Hamilton realiza un rápido primer sector y se coloca en la primera posición con un tiempo de 1m13.139s

 

Formula 1

Max Verstappen aún no alcanzó su punto máximo, dice exjefe de equipo de F1

Otmar Szafnauer cree que Max Verstappen sigue mejorando y aún no ha alcanzado su máximo nivel a pesar de haber ganado ya cuatro campeonatos de F1

Max Verstappen aún no alcanzó su punto máximo, dice exjefe de equipo de F1

¡Colapinto sube al 6° lugar! 1:14.826 para él 

 

 

Max a la grava, se queja de sobreviraje. Tuvo que corregir la dirección para evitar que la parte trasera se saliera de la pista. Red Bull está revisando el fondo plano del coche en busca de daños

Hamilton se sale de la pista en la curva 11; es fácil que ocurra si no se logra la rotación adecuada al entrar en la curva. Los pilotos prefieren un vértice neutro en ese punto y luego tomar un vértice temprano al entrar en la curva 12. 

 

 

 

Sainz sí tiene daños en el suelo, lo que le cuesta "20 puntos de carga aerodinámica", lo que probablemente supone una cantidad considerable de tiempo, quizás alrededor de medio segundo, pero eso depende de la demanda de carga aerodinámica del circuito

 

 

Leclerc toma el primer lugar con 1:14.146, fue +0.113 más rápido que Hamilton

Trompo de Antonelli, dice que no sabe "qué demonios" pasó

Verstappen realiza un sector 1 impecable y asciende a la cuarta posición, a tan solo 0,2 segundos del tiempo de referencia de Hamilton

La pista sigue mejorando cada vez más

Norris consigue la segunda posición, a 0,188 s con los neumáticos medios, mientras que Lawson se queda a tan solo 0,3 s del mejor tiempo de Antonelli, y con neumáticos duros

Antonelli ahora marca 1m15.351s, recibiendo un buen rebufo de Sainz al pasar por Luyendykbocht y llegar a la recta de meta

 

Russell está a 0,557 segundos de Antonelli, y Piastri a cuatro décimas más. Tsunoda está a 0,3 segundos del McLaren. 

 

Antonelli toma la cima con 1:16.112

Hay fans que no pudieron entraron al circuito cuando ya está en marcha la FP1 

 

Se animan varios ya con los medios, Piastri, Antonelli, Russell y Hamilton, precisamente los 4 primeros

Antonelli, Piastri, Hamilton, Ocon y Russell son los siguientes en salir al circuito, también con neumáticos intermedios. Hay que explorar un poco para ver qué tan seca está la pista

Nico Hulkenberg sale primero a pista; el piloto de Audi monta neumáticos intermedios, ya que la pista aún está húmeda. Sin embargo, debería secarse después de unas vueltas.

Tenemos 60% de riesgo de lluvia en esta sesión, según la FIA 

 

 

Recordemos que tenemos a Yuki de regreso este fin de semana

Formula 1

Yuki Tsunoda revela dónde estaba cuando fue llamado de urgencia para volver a la F1

Tsunoda no se enteró de que competiría en el GP de Países Bajos hasta el martes previo a la carrera.

Yuki Tsunoda revela dónde estaba cuando fue llamado de urgencia para volver a la F1

Reportan algo de caos en los accesos de público al circuito 

 

 

Formula 1

Alpine es el equipo que más actualizaciones presenta en Zandvoort

Alpine cuenta con el paquete más importante de toda la parrilla para el Gran Premio de Países Bajos. Entre los equipos de punta, Ferrari es el equipo que introduce más novedades en Zandvoort, a pesar de su formato sprint.

Alpine es el equipo que más actualizaciones presenta en Zandvoort

 

 

¡Buenos días a todos! Vuelve la F1 y a lo grande, con fin de semana sprint en Zandvoort

Por: Gaby Manzo

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