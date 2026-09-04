2026 Fórmula 1 GP de Italia
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la FP3 y la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Monza.
Clasificación en directo
Resumen
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Lawson ahora se une a Antonelli y Albon, los tres tienen penalizaciones de unidad de potencia y saldrán desde el fondo
En la FP3 los pilotos intentaban aprovechar el rebufo en sus tandas con neumáticos blandos, y probablemente veremos mucho de eso en la Q1, por que los equipos de la zona media intentarán evitar el descenso
Media hora para que comience la locura
"¡Se me olvida el Modo Recta!" – Tsunoda revela el divertido desafío en Monza con los coches de F1 de 2026
El sustituto de Racing Bulls ha causado una gran impresión hasta ahora, aunque dice que en Italia está descubriendo realmente lo diferentes y complejos que son los coches de F1 de este año.
¡¡VICTORIA DE DUERKSEN EN LA SPRINT DE MONZAA!!
Esto pasó más temprano en la F3
Joshua Duerksen es segundo ahora mismo
Rayo McQueen hecho de minis Rayo McQueen
El pique entre Verstappen y Hamilton en el final de la FP3
¡Se termina la sesión!
Lindblad se coloca tercero, a 0,261 segundos de Russell y media décima por delante de Verstappen. Gasly se sitúa séptimo, con Hulkenberg y Bortoleto octavo y noveno respectivamente. Colapinto supera a los dos pilotos de Audi.
Lindblad se pone 3º
¡Franco sube al 8°!
Entramos en modo simulación de clasificación. Toda la parrilla con blandos
El circuito vuelve a cobrar ritmo, y es de suponer que los equipos de la zona media intentarán aprovechar el rebufo en la Q1 para intentar superar la primera sesión. Colapinto vuelve a pista con gomas blandas
Verstappen ha optado por los neumáticos blandos, ya que Russell y Antonelli han invertido en un juego nuevo.
Russell registró un tiempo de 1m22.463s, y Verstappen, de 1m22.790s.
Russell marca un tiempo de 1m22.687s, aprovechando el rebufo de Antonelli en la Curva Grande para conseguir un buen impulso en el primer sector. Leclerc también recibe un poco de rebufo de Hamilton en la recta hacia la Parabolica y asciende hasta la tercera posición.
Hamilton aprovecha el rebufo de Hulkenberg para comenzar una vuelta.
Hamilton marca un tiempo de 1m23.111s para colocarse tercero, mientras que Verstappen asciende al segundo puesto, a tan solo 0.07s de la marca de Antonelli.
Norris se sale de la pista en la primera chicane, mientras que Piastri se mete en la vía de escape en su vuelta. "¿Todo bien, Oscar? No vimos eso", pregunta el ingeniero Tom Stallard. Piastri responde con un sarcástico "sí, todo bien". Parece que no se lo está pasando bien ahí fuera
Verstappen mejora en una centésima y se mantiene cuarto. Le dicen que es una buena vuelta en pista libre, pero él cree que necesita el rebufo de alguien, presumiblemente Lawson, para notar la diferencia
¡Bandera amarilla! Problemas para Lawson
Los que nunca faltan
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lawson se interpone entre los Alpines en la tabla de tiempos: la pareja Alpine estaba explorando el rebufo, y Gasly ayudó a Colapinto con un poco de rebufo
Antonelli es primero con 1:23.032, detrás Leclerc con 1:23.250
Colapinto toma el primer lugar con 1:23.766, va a boxes
Sainz marca ahora un tiempo de 1m23.878s, mientras el circuito empieza a tener más actividad. Albon está en pista, al igual que los pilotos de Haas, los Aston Martin, los Cadillac y Lawson
Por: Gaby Manzo