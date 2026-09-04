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GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 al 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Lawson ahora se une a Antonelli y Albon, los tres tienen penalizaciones de unidad de potencia y saldrán desde el fondo 

 

 

Tienen esta encuesta en nuestra cuenta de X

 

En la FP3 los pilotos intentaban aprovechar el rebufo en sus tandas con neumáticos blandos, y probablemente veremos mucho de eso en la Q1, por que los equipos de la zona media intentarán evitar el descenso 

 

FIA F2

Durksen gana en un remontada en Monza, Noel León cerca de podio en la F2

Joshua Dürksen, quien inició séptimo, se llevó la victoria en la carrera del sábado de la Fórmula 2.

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La renovación de Colapinto en Alpine fue una decisión "muy buena" de Briatore, destaca Ralf Schumacher

Ralf Schumacher considera que la continuidad de Franco Colapinto en Alpine es una decisión "obvia" y señala las razones para respaldarla.

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Media hora para que comience la locura

 

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"¡Se me olvida el Modo Recta!" – Tsunoda revela el divertido desafío en Monza con los coches de F1 de 2026

El sustituto de Racing Bulls ha causado una gran impresión hasta ahora, aunque dice que en Italia está descubriendo realmente lo diferentes y complejos que son los coches de F1 de este año.

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¡¡VICTORIA DE DUERKSEN EN LA SPRINT DE MONZAA!! 

 

 

Formula 1

El jefe de Haas se pone al volante de un histórico coche de F1 antes del GP de Italia

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, condujo un Footwork Arrows A11B de 1990 antes del Gran Premio de Italia en Monza.

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Esto pasó más temprano en la F3  

 

Joshua Duerksen es segundo ahora mismo 

 

 

Rayo McQueen hecho de minis Rayo McQueen

 

 

 

El pique entre Verstappen y Hamilton en el final de la FP3

 

 

 

Formula 1

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la clasificación del GP de Italia de F1 en Monza

La sesión de clasificación en el Templo de la velocidad podría traer sorpresas y aquí te decimos cómo seguir la sesión desde Latinoamérica.

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Formula 1

Russell lidera la FP3 de la F1 en Italia, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 21°

George Russell dominó el último entrenamiento del GP de Italia de F1 en Monza, seguido de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Franco Colapinto fue décimo y Checo Pérez finalizó penúltimo.

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¡Se termina la sesión!

Lindblad se coloca tercero, a 0,261 segundos de Russell y media décima por delante de Verstappen. Gasly se sitúa séptimo, con Hulkenberg y Bortoleto octavo y noveno respectivamente. Colapinto supera a los dos pilotos de Audi. 

 

Lindblad se pone 3º

 

¡Franco sube al 8°!

 

 

Entramos en modo simulación de clasificación. Toda la parrilla con blandos

El circuito vuelve a cobrar ritmo, y es de suponer que los equipos de la zona media intentarán aprovechar el rebufo en la Q1 para intentar superar la primera sesión. Colapinto vuelve a pista con gomas blandas

Verstappen ha optado por los neumáticos blandos, ya que Russell y Antonelli han invertido en un juego nuevo. 

Russell registró un tiempo de 1m22.463s, y Verstappen, de 1m22.790s. 

 

 

 

Formula 1

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la clasificación del GP de Italia de F1 en Monza

La sesión de clasificación en el Templo de la velocidad podría traer sorpresas y aquí te decimos cómo seguir la sesión desde Latinoamérica.

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la clasificación del GP de Italia de F1 en Monza

Russell marca un tiempo de 1m22.687s, aprovechando el rebufo de Antonelli en la Curva Grande para conseguir un buen impulso en el primer sector. Leclerc también recibe un poco de rebufo de Hamilton en la recta hacia la Parabolica y asciende hasta la tercera posición. 

Hamilton aprovecha el rebufo de Hulkenberg para comenzar una vuelta. 

Hamilton marca un tiempo de 1m23.111s para colocarse tercero, mientras que Verstappen asciende al segundo puesto, a tan solo 0.07s de la marca de Antonelli.

Norris se sale de la pista en la primera chicane, mientras que Piastri se mete en la vía de escape en su vuelta. "¿Todo bien, Oscar? No vimos eso", pregunta el ingeniero Tom Stallard. Piastri responde con un sarcástico "sí, todo bien". Parece que no se lo está pasando bien ahí fuera 

 

Verstappen mejora en una centésima y se mantiene cuarto. Le dicen que es una buena vuelta en pista libre, pero él cree que necesita el rebufo de alguien, presumiblemente Lawson, para notar la diferencia

 

 

¡Bandera amarilla! Problemas para Lawson

 

Los que nunca faltan

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lawson se interpone entre los Alpines en la tabla de tiempos: la pareja Alpine estaba explorando el rebufo, y Gasly ayudó a Colapinto con un poco de rebufo

Antonelli es primero con 1:23.032, detrás Leclerc con 1:23.250

Colapinto toma el primer lugar con 1:23.766, va a boxes

Sainz marca ahora un tiempo de 1m23.878s, mientras el circuito empieza a tener más actividad. Albon está en pista, al igual que los pilotos de Haas, los Aston Martin, los Cadillac y Lawson

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Por: Gaby Manzo

Publicado: