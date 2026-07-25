2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Hungría 2026 en Hungaroring
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Hungría de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Hungaroring.
Clasificación en directo
Resumen
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El ingenioso mecanismo detrás del alerón trasero basculante de McLaren
McLaren finalmente ha introducido su propia versión experimental del alerón trasero basculante, pero, a diferencia de la solución de Ferrari, mantiene un actuador central y utiliza un sofisticado mecanismo de tres enlaces.
Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto
Théophile Nael logró la victoria en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Hungaroring, donde el mexicano Ernesto Rivera volvió a destacarse con un nuevo podio y el argentino Mattia Colnaghi sumó un valioso cuarto puesto que confirma su buen momento en la categoría.
Lo siguiente en el menú, es el plato fuerte del día
F1 GP Hungría 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación
La sesión para definir la parrilla del Gran Premio de Hungría podría traer sorpresas ante el avance de Ferrari y las complicaciones de Mercedes.
Lando Norris lidera la FP3 de la F1 en Hungría; Colapinto es 14° y Checo Pérez se queda sin girar
Lando Norris, con McLaren, fue el más rápido en el último entrenamiento del GP de Hungría, superando por una décima a Lewis Hamilton, de Ferrari. Franco Colapinto fue 14°, mientras que Checo Pérez sufrió una falla en su Cadillac que le impidió marcar tiempos.
Lindblad finaliza con una mejora para colocarse en la 13ª posición, intercalándose entre los Alpine. Gasly fue 12° y Franco 14°
Lando Norris es el más rápido, con una ventaja de 0,117 segundos sobre Hamilton.
Se termina la sesión
Hamilton fuera de pista, buscando el límite cortó la chicana
Russell no está encontrando su ritmo y ha subido hasta la sexta posición, a 0,602 segundos del líder
Hamilton consigue un tiempo de 1m18.056s para ser el más rápido. Pero Norris vuelve a mejorar, esta vez por +0.117
Norris, con neumáticos blandos nuevos, está remontando. No consigue la tracción necesaria al salir de la curva 13, pero encuentra el tiempo en la última curva y marca 1m18.206s, media décima más rápido que Antonelli
¡Pero Norris aún tenía algo que decir, y mejora en 48 milésimas lo de Kimi!
¡Antonelli baja todo a 1:18.254!
Leclerc sacó fuerzas de flaqueza, mantuvo el control del coche en la última curva y marcó un tiempo de 1.18.668. Justo lo que esperábamos de Ferrari. Y con neumáticos viejos, además.
Hamilton toma la cima con 1:19.053. Norris es 2° y Hadjar 3°
Se reanuda la actividad en pista
Bandera roja, es el Cadillac de Checo detenido y con humo en la zona trasera
¡Bandera amarilla!
Ya tenemos en pista a los dos Ferrari, Bortoleto, Lawson, Norris y Hadjar. Leclerc abre con un tiempo de 1:20.155, Hamilton con 1:20.505
Salen los Ferrari a pista. Apenas media parrilla está girando
¿Por qué un comienzo tan lento en la FP3? A los equipos les quedan nueve juegos de neumáticos y necesitan la mayoría de ellos para la clasificación
El coche de Lindblad está siendo sometido a un intenso trabajo en la parte trasera, por lo que parece tratarse de un problema con la unidad de potencia. Alan Permane cree que el coche debería estar listo antes de que finalice la sesión; según declaró a Sky, se trata de un cambio preventivo