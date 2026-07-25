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GP de Hungría

2026 Fórmula 1 GP de Hungría

Hungary
23 jul 2026 al 26 jul 2026
Hungaroring, HU

F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Hungría 2026 en Hungaroring

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

Formula 1

El ingenioso mecanismo detrás del alerón trasero basculante de McLaren

McLaren finalmente ha introducido su propia versión experimental del alerón trasero basculante, pero, a diferencia de la solución de Ferrari, mantiene un actuador central y utiliza un sofisticado mecanismo de tres enlaces.

El ingenioso mecanismo detrás del alerón trasero basculante de McLaren

 

FIA F3

Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto

Théophile Nael logró la victoria en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Hungaroring, donde el mexicano Ernesto Rivera volvió a destacarse con un nuevo podio y el argentino Mattia Colnaghi sumó un valioso cuarto puesto que confirma su buen momento en la categoría.

Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto

Lo siguiente en el menú, es el plato fuerte del día

Formula 1

F1 GP Hungría 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación

La sesión para definir la parrilla del Gran Premio de Hungría podría traer sorpresas ante el avance de Ferrari y las complicaciones de Mercedes.

F1 GP Hungría 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación

 

Formula 1

Lando Norris lidera la FP3 de la F1 en Hungría; Colapinto es 14° y Checo Pérez se queda sin girar

Lando Norris, con McLaren, fue el más rápido en el último entrenamiento del GP de Hungría, superando por una décima a Lewis Hamilton, de Ferrari. Franco Colapinto fue 14°, mientras que Checo Pérez sufrió una falla en su Cadillac que le impidió marcar tiempos.

Lando Norris lidera la FP3 de la F1 en Hungría; Colapinto es 14° y Checo Pérez se queda sin girar

Lindblad finaliza con una mejora para colocarse en la 13ª posición, intercalándose entre los Alpine. Gasly fue 12° y Franco 14°

Lando Norris es el más rápido, con una ventaja de 0,117 segundos sobre Hamilton.

Se termina la sesión

Hamilton fuera de pista, buscando el límite cortó la chicana

 

Formula 1

Mercedes: El problema de software "afectó más a George que a Russell que a Antonelli"

Russell se vio afectado por un problema de despliegue que Mercedes ha logrado resolver por completo

Mercedes: El problema de software "afectó más a George que a Russell que a Antonelli"

Russell no está encontrando su ritmo y ha subido hasta la sexta posición, a 0,602 segundos del líder

Hamilton consigue un tiempo de 1m18.056s para ser el más rápido. Pero Norris vuelve a mejorar, esta vez por +0.117
 
 

Norris, con neumáticos blandos nuevos, está remontando. No consigue la tracción necesaria al salir de la curva 13, pero encuentra el tiempo en la última curva y marca 1m18.206s, media décima más rápido que Antonelli

¡Pero Norris aún tenía algo que decir, y mejora en 48 milésimas lo de Kimi! 
 

¡Antonelli baja todo a 1:18.254!

 

 

Leclerc sacó fuerzas de flaqueza, mantuvo el control del coche en la última curva y marcó un tiempo de 1.18.668. Justo lo que esperábamos de Ferrari. Y con neumáticos viejos, además.

Hamilton toma la cima con 1:19.053. Norris es 2° y Hadjar 3°

 

Formula 1

VIDEO: una falla en el Cadillac deja a Checo Pérez sin FP3 en Hungría

El piloto mexicano no pudo completar ni una vuelta en la última práctica libre del Gran Premio de Hungría.

VIDEO: una falla en el Cadillac deja a Checo Pérez sin FP3 en Hungría

Se reanuda la actividad en pista 

 

 

Bandera roja, es el Cadillac de Checo detenido y con humo en la zona trasera

¡Bandera amarilla!

Ya tenemos en pista a los dos Ferrari, Bortoleto, Lawson, Norris y Hadjar. Leclerc abre con un tiempo de 1:20.155, Hamilton con 1:20.505 

 

 

 

Salen los Ferrari a pista. Apenas media parrilla está girando 
 

¿Por qué un comienzo tan lento en la FP3? A los equipos les quedan nueve juegos de neumáticos y necesitan la mayoría de ellos para la clasificación

El coche de Lindblad está siendo sometido a un intenso trabajo en la parte trasera, por lo que parece tratarse de un problema con la unidad de potencia. Alan Permane cree que el coche debería estar listo antes de que finalice la sesión; según declaró a Sky, se trata de un cambio preventivo