2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Bélgica de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación del Gran Premio de Bélgica de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Spa-Francorchamps.
Clasificación en directo
Resumen
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Ferrari paga la falta de potencia y limita las opciones de cara a la clasificación en Bélgica
Ferrari cerró la jornada del viernes con una diferencia de ocho décimas respecto al mejor tiempo de Antonelli y a unas décimas también de McLaren y Red Bull. En un circuito en el que la gestión de la energía es tan importante, el déficit del motor se hace notar y, a su vez, repercute en otros aspectos.
Así acaba de ser la salida de la F2 en su versión sprint
Por qué el futuro de Verstappen refleja una decisión de poder que no es sencilla para él
Cada verano, el futuro de Max vuelve a ser el centro de atención del mercado. Pero esta vez el verdadero tema es otro: el papel cada vez más destacado que ha adquirido dentro de Red Bull hace inevitable que asuma responsabilidades acordes con su importancia.
Lo siguiente en el menú, la clasificación:
F1 GP Bélgica 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación de Colapinto y Checo Pérez
Descubre cómo seguir la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica desde el trazado de Spa-Francorchamps.
Esto es lo que pasaba con Hamilton
¡¡Bandera amarilla!! Hamilton se va en el mismo lugar de Gasly e impacta con su Ferrari
Se termina la sesión
Colapinto sube al 13° con gomas blandas
Antonelli sale a dar otra vuelta de empuje, pero la aborta inmediatamente diciendo: "No conseguí meter la marcha"
Russell finalmente mejora y se pone 4°, a +0.367 de Antonelli
Colapinto se queja del despliegue, "es terrible"
Hadjar abandonó una vuelta rápida, indicando que "todo está demasiado frío"; esto se refiere tanto a la temperatura de los frenos como a la de los neumáticos
Colapinto sigue en pista, dice que el balance no está mal, está girando con medios
Hadjar regresa a la pista tras sus problemas mecánicos, usando el mismo juego de neumáticos blandos. Linblad también vuelve a la acción, pero con neumáticos blandos nuevos. Veremos si puede mejorar su tiempo de 1m47.342s
Russell marcó su mejor tiempo personal en el primer sector, pero el segundo fue bastante flojo
Hamilton vuelve a salir con el mismo juego de neumáticos blandos
Antoenlli toma la cima sacando +0.799 sobre Hamilton. Ese es el mejor tiempo del día hasta el momento, y nada menos que +1.296 más rápido que su compañero de equipo
Franco en el box, cambian a la configuración de ayer antes de volver a salir
Hay bandera amarilla en el pit lane porque Hadjar se quedó detenido
La primera vuelta rápida de Leclerc no fue nada del otro mundo: 1m47.890s. Veamos qué puede hacer tras una vuelta de enfriamiento y un último esfuerzo