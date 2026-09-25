F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Algunos pilotos están abandonando las vueltas para entrar en boxes; quizás veamos un poco más de experimentación con el compuesto blando durante los últimos 20 minutos de la sesión.

Actualmente, Russell ocupa el primer lugar, seguido de Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Piastri, Norris, Bearman y Gasly en el top 10.