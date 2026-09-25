2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Bakú
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Victoria de Dunne en la F2!
Poco más de 40 minutos para comenzar la locura
El comisario más rápido del fin de semana
Bandera roja en la F2
Los nuestros
Red Bull "por fin" identifica el misterioso problema señalado por Verstappen durante años
Verstappen sabe que el problema de degradación del coche no puede resolverse por completo esta temporada, pero afirma que Red Bull por fin está progresando tras años lidiando con él. Pierre Waché reconoce que es un "problema enorme".
¡Ya tenemos fecha para MotoGP en Argentina!
MotoGP presenta su calendario 2027 y confirma la fecha para el GP de Buenos Aires
El calendario de MotoGP 2027 fue anunciado con 22 fechas. Buenos Aires se suma en lugar de Balaton Park, mientras que el Gran Premio de Australia se traslada de Phillip Island a Adelaida.
Lo siguiente en el menú:
Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú
La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán luce intensa ante lo sucedido el viernes donde Mercedes dominó la FP2, mientras que en la parte media la batalla por ingresar a la Q3 será cerrada.
Así hizo Max el mejor tiempo, rozando el muro
¡Bandera a cuadros! Se termina la sesión
¡Max toma la cima sobre el final! 1:43.992, a 99 milésimas de Russell
Entramos en los 3 minutos finales de la sesión
¡Russell a la escapatoria!
Franco mejora y sube al 11°, a +1.9 de lo mejor de Russell
Russell "capturó" una bolsa roja en medio de la pista. Vemos muchos frenazos, problemas con el viento, y banderas amarillas momentáneas
Toda la parrilla gira ahora con gomas blandas, empiezan las simulaciones de qualy a 10 minutos para terminar la sesión
Colapinto vuelve a pista
Kimi baja la diferencia con Russell a +0.252, sigue 2°
Russell sigue volando, al igual que ayer
Algunos pilotos están abandonando las vueltas para entrar en boxes; quizás veamos un poco más de experimentación con el compuesto blando durante los últimos 20 minutos de la sesión.
Actualmente, Russell ocupa el primer lugar, seguido de Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Piastri, Norris, Bearman y Gasly en el top 10.
Avisa Russell de una rama en medio de la pista, activan el VSC para llevársela
Franco en el box, en el puesto 11°
Piastri se queja de tener "muy poca confianza" al entrar en la curva 1, parece que todos tienen problemas con el viento. Las ráfagas hoy son más fuertes que ayer
Elegimos no avisarles de las banderas amarillas a menos que sea algún golpe, hay una por vuelta y las activan y desactivan más rápido de lo que podemos escribir
Russell consigue un tiempo de 1.44.715, con Leclerc segundo a 0.162s.
Verstappen entra a fondo en la curva 15, acelera bruscamente y vuelve a realizar un trompo perfecto: "el auto salta como canguro, por Dios"
Un problema más para Aston Martin y Stroll, seguramente no será el último del fin de semana. Recordemos que ambos autos del equipo saldrán desde el fondo de la parrilla por penalizaciones
¡Llega Antonelli! Se pone 1° con 1:45.046
Franco sube al 10°
Bandera amarilla, breve
Gasly pasa a 9cm del muro y se va a boxes, y Colapinto regresa a pista
Ahora es Leclerc quien se queda con lo mejor por más de medio segundo sobre Hamilton, 1:45.564
Hamilton toma la cima con 1:46.168
Llaman a Norris a pits, le dicen que deben cambiar algo y le piden no ir a altas velocidades
Por: Gaby Manzo