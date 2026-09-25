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GP de Azerbaiyán

2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Azerbaijan
23 sept 2026 al 26 sept 2026
Baku City Circuit, AZ

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

Del editor, también lee:

¡Victoria de Dunne en la F2! 

 

Poco más de 40 minutos para comenzar la locura 

 

El comisario más rápido del fin de semana 

 

Bandera roja en la F2

Los nuestros 

 

 

Formula 1

Por qué el "peligroso" incidente entre Hamilton y Lawson no generó cambios en Bakú

Se discutieron propuestas alternativas para las curvas 18 y 19 durante la reunión de pilotos, pero luego fueron rechazadas por los equipos.

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Formula 1

Red Bull "por fin" identifica el misterioso problema señalado por Verstappen durante años

Verstappen sabe que el problema de degradación del coche no puede resolverse por completo esta temporada, pero afirma que Red Bull por fin está progresando tras años lidiando con él. Pierre Waché reconoce que es un "problema enorme".

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¡Ya tenemos fecha para MotoGP en Argentina! 

MotoGP

MotoGP presenta su calendario 2027 y confirma la fecha para el GP de Buenos Aires

El calendario de MotoGP 2027 fue anunciado con 22 fechas. Buenos Aires se suma en lugar de Balaton Park, mientras que el Gran Premio de Australia se traslada de Phillip Island a Adelaida.

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Lo siguiente en el menú:

Formula 1

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la FP3 y clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán luce intensa ante lo sucedido el viernes donde Mercedes dominó la FP2, mientras que en la parte media la batalla por ingresar a la Q3 será cerrada.

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Formula 1

Verstappen lidera la FP3 de la F1 en Azerbaiyán, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 16°

Max Verstappen, con Red Bull, superó a los dos Mercedes para liderar la última práctica libre del GP de Azerbaiyán. Franco Colapinto finalizó 11° y Checo Pérez fue 17°.

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Así hizo Max el mejor tiempo, rozando el muro 

 

¡Bandera a cuadros! Se termina la sesión

 

 

¡Max toma la cima sobre el final! 1:43.992, a 99 milésimas de Russell

Entramos en los 3 minutos finales de la sesión

¡Russell a la escapatoria! 

 

Franco mejora y sube al 11°, a +1.9 de lo mejor de Russell 

Russell "capturó" una bolsa roja en medio de la pista. Vemos muchos frenazos, problemas con el viento, y banderas amarillas momentáneas 

Toda la parrilla gira ahora con gomas blandas, empiezan las simulaciones de qualy a 10 minutos para terminar la sesión 

Colapinto vuelve a pista

Kimi baja la diferencia con Russell a +0.252, sigue 2°

Russell sigue volando, al igual que ayer

Algunos pilotos están abandonando las vueltas para entrar en boxes; quizás veamos un poco más de experimentación con el compuesto blando durante los últimos 20 minutos de la sesión.

Actualmente, Russell ocupa el primer lugar, seguido de Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Piastri, Norris, Bearman y Gasly en el top 10.

Avisa Russell de una rama en medio de la pista, activan el VSC para llevársela  

 

Franco en el box, en el puesto 11°

Piastri se queja de tener "muy poca confianza" al entrar en la curva 1, parece que todos tienen problemas con el viento. Las ráfagas hoy son más fuertes que ayer
 

Elegimos no avisarles de las banderas amarillas a menos que sea algún golpe, hay una por vuelta y las activan y desactivan más rápido de lo que podemos escribir 

Russell consigue un tiempo de 1.44.715, con Leclerc segundo a 0.162s.

Verstappen entra a fondo en la curva 15, acelera bruscamente y vuelve a realizar un trompo perfecto: "el auto salta como canguro, por Dios"

Un problema más para Aston Martin y Stroll, seguramente no será el último del fin de semana. Recordemos que ambos autos del equipo saldrán desde el fondo de la parrilla por penalizaciones 

 

¡Llega Antonelli! Se pone 1° con 1:45.046

Franco sube al 10°

Bandera amarilla, breve

Gasly pasa a 9cm del muro y se va a boxes, y Colapinto regresa a pista

Ahora es Leclerc quien se queda con lo mejor por más de medio segundo sobre Hamilton, 1:45.564

Hamilton toma la cima con 1:46.168

 

 

Llaman a Norris a pits, le dicen que deben cambiar algo y le piden no ir a altas velocidades 

 

 
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Por: Gaby Manzo

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