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F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Austria de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Norris registra un tiempo de 1:06.897 para colocarse tercero, lo que debería ser más que suficiente. 

Russell, con neumáticos usados, logra la cuarta posición con un tiempo de 1:06.979

Zona de eliminación con cinco minutos restantes


11. Bortoleto
12. Colapinto
13. Bearman
14. Hulkenberg
15. Ocon
16. Russell

Toto a Russell en la radio: "George, solo conduce" 

Gasly sale disparado de la última curva, pero consigue la sexta posición, por delante de los dos Racing Bull

Antonelli baja todo a 1:06.763 

 

Ambos Ferrari mejoran el registro del holandés 

¡Verstappen al frente! 1:07.183 
 

Norris derrapó con la parte trasera de su auto al salir de la última curva, y un tiempo de 1:07.321 es bastante sólido para un primer intento.

Verstappen y Hadjar están a punto de comenzar sus vueltas, mientras el circuito se va congestionando un poco más y tenemos 52°C en el asfalto

Norris es el primero y único en salir, por ahora

Se pone en marcha la Q2

 

 

Eliminados de la Q1: 

 

P17 Sainz
P18 Albon
P19 Pérez
P20 Bottas
P21 Alonso
P22 Stroll

Eliminados a falta de 3 minutos

17. Sainz
18. Pérez
19. Bottas
20. Ocón
21. Alonso
22. Stroll

Se vienen los últimos intentos de esta Q1

Pérez y Bottas están a menos de dos segundos del ritmo, por lo que el equipo estadounidense continúa acercándose a escuderías con más experiencia

 

 

Antonelli marca un sector intermedio morado, un sector final morado y registra un tiempo de 1m07.083s para colocarse en la cima.

Tras las primeras tandas, Antonelli, Norris, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Piastri, Leclerc, Russell, Gasly y ahora Bearman se encuentran entre los 10 primeros.

Norris marca el tiempo de referencia con 1:07.259, pero Antonelli lo mejora en 1:07.083 

 

Russell salió antes que los demás favoritos, Mercedes aprovechó la pista más despejada

 La salida de boxes está abierta y Ocon es el primero en llegar. Bottas le sigue, con Pérez pisándole los talones. Ocon es uno de los que podrían estar a punto de lograrlo al final de la sesión, dependiendo de si Haas tiene una ligera ventaja sobre Williams.

Los dos coches Williams salieron en fila india, seguidos por los Aston Martin.

¡Semáforo en verde, esto comenzó! 

 

 

 

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