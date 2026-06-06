F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Mónaco de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Leclerc quedó detenido en la pista en el último sector.
El monegasco tuvo un contacto contra las barreras en la salida de Tabac.
Esto es pole position para Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco.
¡¡Antonelli lo supera con 1m12s051!!
¡Verstappen ahora es primero con 1m12s094!
El monegasco, que está fuera de secuencia tras abortar su primer intento, superó a Antonelli por 0s024.
Tiene tiempo para hacer otro intento.
¡Leclerc se coloca primero con 1m12s351!
¿Quién se lleva esta pole position, la más importante del año?
Los pilotos ya están en pista para ir por sus intentos finales en la Q2.
Quedan tres minutos.
Leclerc tuvo problemas en la curva Massenet y por eso decidió regresar a pits. De momento es décimo.
El italiano marcó 1m12s375 y el neerlandés giró en 1m12s376.
Hamilton tiene 1m12s533 en el tercer lugar.
¡Antonelli y Verstappen quedan separados por una milésima en la cima de la clasificación!
Leclerc abortó este intento y fue a los pits.
Los diez participantes de la Q3 están en pista.
Arrancó la Q3 del Gran Premio de Mónaco.
En tres minutos arranca la Q3 en Mónaco.
Eliminados en la Q2:
11. Albon
12. Sainz
13. Hulkenberg
14. Colapinto
15. Lindblad
16. Bortoleto (sin tiempos)
Gasly sobrevive y entra a la Q3 en la décima posición.
Colapinto no consigue mejorar -1m14s102- y es 14° para la parrilla de salida en el Gran Premio de Mónaco.
Albon avanza al 11° lugar en su vuelta final.
En zona de Eliminación:
11. Hulkenberg
12. Sainz
13. Colapinto
14. Albon
15. Lindblad
16. Bortoleto (sin tiempos)
Todos tendrán una oportunidad más de vuelta rápida.
Dos minutos para el final de la Q2.
Colapinto cerró una vuelta de 1m13s995 y es 13°.
Gasly se metió en el top 10 con 1m13s762.