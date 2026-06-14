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F1 EN VIVO: la carrera del GP de Barcelona de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

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¡Se abre el pit lane! 40 minutos para comenzar la carrera y momento de salir a la parrilla 

 

Formula 1

Dos factores ocultos que podrían decidir el GP de Barcelona de F1 2026

Con el calor en Barcelona haciendo que la gestión de los neumáticos sea crucial, Pirelli afirma que hay dos factores poco visibles que podrían desempeñar un papel importante en la carrera del domingo: diferencias en los diseños de las llantas y elecciones de configuración significativamente distintas

Dos factores ocultos que podrían decidir el GP de Barcelona de F1 2026

Momentos muy lindos de Alonso y Sainz frente a su público 

 

 

 

 

Formula 1

Red Bull quedó "confundido" por la restitución de Pierre Gasly al podio de Mónaco

Laurent Mekies ha pedido mayor claridad sobre los resultados de la carrera después de que el podio reinstaurado de Pierre Gasly en Mónaco relegara a Isack Hadjar del tercer puesto.

Red Bull quedó "confundido" por la restitución de Pierre Gasly al podio de Mónaco

 

Formula 1

Alonso "agotado" con Aston Martin: "Sabíamos que teníamos el peor coche y el peor motor"

Mientras el día de la marmota se repite en su carrera de casa en Barcelona, Fernando Alonso dice que es "agotador" tener que seguir explicando por qué Aston Martin y Honda están al fondo.

Alonso "agotado" con Aston Martin: "Sabíamos que teníamos el peor coche y el peor motor"

En el garaje de Alpine no quisieron perderse nada...

 

 

Formula 1

Russell y Hamilton alertan: Barcelona destroza neumáticos y empuja a una carrera de dos o tres paradas

Hamilton dice que "la degradación fue el doble" de las expectativas previas a la carrera por parte de Ferrari.

Russell y Hamilton alertan: Barcelona destroza neumáticos y empuja a una carrera de dos o tres paradas

 

 

 

Formula 1

La preocupación de Colapinto en Barcelona: "Espero que no sea el calor…"

Franco Colapinto aseguró que “casi hago un trompo tres veces en la vuelta” y explicó por qué espera que los problemas de Alpine en Barcelona no estén relacionados con las altas temperaturas.

La preocupación de Colapinto en Barcelona: "Espero que no sea el calor…"

 

Formula 1

La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera del GP de Barcelona 2026 de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

La novedad en las primeras horas del domingo es que Fernando Alonso saldrá desde el pitlane tras cambios en su Aston Maritn, lo cual poco cambia ya que el español había clasificado último el sábado.

En una hora y media se pondrá en marcha la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de Motorsport.com Latinoamérica del Gran Premio de Barcelona!

Por: Gaby Manzo

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