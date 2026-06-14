F1 EN VIVO: la carrera del GP de Barcelona de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Barcelona de F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
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¡Se abre el pit lane! 40 minutos para comenzar la carrera y momento de salir a la parrilla
Dos factores ocultos que podrían decidir el GP de Barcelona de F1 2026
Con el calor en Barcelona haciendo que la gestión de los neumáticos sea crucial, Pirelli afirma que hay dos factores poco visibles que podrían desempeñar un papel importante en la carrera del domingo: diferencias en los diseños de las llantas y elecciones de configuración significativamente distintas
Momentos muy lindos de Alonso y Sainz frente a su público
En el garaje de Alpine no quisieron perderse nada...
La novedad en las primeras horas del domingo es que Fernando Alonso saldrá desde el pitlane tras cambios en su Aston Maritn, lo cual poco cambia ya que el español había clasificado último el sábado.
En una hora y media se pondrá en marcha la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de Motorsport.com Latinoamérica del Gran Premio de Barcelona!
Por: Gaby Manzo